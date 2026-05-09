Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Երկու «փրկիչ», երկուսն էլ՝ մի խելքի
08.05.2026 | 11:56

Օդում թափառող լուրերի համաձայն Նիկոլը խորհուրդ է տվել Զելենսկուն հանուն խաղաղության հանձնել դժգույն Դոնեցկն ու Լուգանսկը, Պոլտավան ու Օդեսան, մի երկու բան էլ «Բածկային» նվիրել, որ ձենը կտրի։

- Ճիշտ է, սկզբից դժվար է Վոլոդիմիր Օլեքսանդրովիչ, քեզ կասեն «դավաճան», «հողատու», բայց հետո մարդիկ կհամակերպվեն և դու էլ կդառնաս իմ նման փրկիչ։ Արևմուտքը կօգնի։

Փոխարենը Զելենսկին հորդորել է Նիկոլ Վովաևիչին, որ օժանդակի տապալելու Մոսկվայի ռեժիմը։

Մի քիչ չեմ ու չումից հետո գերագույն գլխավոր հրամանատարը վճռականությամբ լցված հայտարարել է, որ մայիսի 28-ին Հանրապետության հրապարակում կանցկացվի ռազմական շքերթ հնդկական միջմայրցամաքային և գերձայնային անտեսանելի հրթիռների ցուցադրությամբ ի պաշտպանություն եղբայրական Կիևի, և Պուտինը կգիտակցի, որ պաշտոնական Երևանի հետ կատակ անել չի կարելի։

Երկուստեք պայմանավորվել են ՌԴ-ից հետվերադարձ մեկ միլիոն շիշ ջերմուկի գազերը ֆոսֆորային լուծույթով հարստացնել ՆԱՏՕ-ի լաբորատորիաներում և դաս տալ միասնական հակառակորդին։

Ասում են՝ դերասան Զելենսկին հնդկական հրթիռներից հրաժարվել է, փոխարենը խնդրել է, որ հարյուրապետ Պապիկյանը գնդապետ-սպարապետ Խաչիկ Ասրյանի գլխավորությամբ վերակազմակերպի Իրանի ազատագրման հայկական այրուձին և ուղարկի ռուս-ուկրաինական ճակատ։

Արեգ ՍԱՎԳՈՒԼՅԱՆ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
