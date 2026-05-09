Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.05.2026
 
Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Նորություններ » Հետո եկան բոլշևիկները և, թշնամուց մեր ողորմելիների մուրացած հողակտորը երեք անգամ մեծացնելով, պետություն հիմնեցին

Հետո եկան բոլշևիկները և, թշնամուց մեր ողորմելիների մուրացած հողակտորը երեք անգամ մեծացնելով, պետություն հիմնեցին

Հետո եկան բոլշևիկները և, թշնամուց մեր ողորմելիների մուրացած հողակտորը երեք անգամ մեծացնելով, պետություն հիմնեցին
08.05.2026 | 12:04

Այսօրվա մեր պետության ղեկավար կոչեցյալ բաշիբոզուկների որդեգրած օրակարգի միջով արդեն մեկ անգամ անցել է մեր ժողովուրդն անցյալ դարասկզբին՝ 1918-1920 թվականներին: Որի արդյունքը եղել է այն, որ Ցարական կայսրությունից մեզ մնացած 60 000 քառակուսի կիլոմետր տարածքից այն ժամանակվա ապիկար իշխանությունները՝ հավատալով արևմտյան պոռնկապետությունների հեքիաթասացություններին, վերջում՝ Թուրքիայի ոտերը լիզելով խնդրում էին, որ նա թույլատրի իրենց գոնե 10 000 քառակուսի կիլոմետրից մի քիչ պակաս տարածքի վրա պետություն ունենան:

Հետո եկան բոլշևիկները և թշնամուց մեր ողորմելիների մուրացած հողակտորը երեք անգամ մեծացնելով պետություն հիմնեցին՝ անունը դնելով Խորհրդային Հայաստան:

Ավանակը, եթե իր գնացած ճանապարհի մի հատվածում ընկնում է՝ հաջորդ անգամ ինչ միջոց էլ գործադրես, անգամ սպանվելու սպառնալիքի տակ նա ճանապարհի այդ հատվածով երբեք չի անցնում: Դպրոցական տարիների ամառային արձակուրդներիս ժամանակ մայրական տատիս գյուղում բազմիցս այդպիսի տեսարանի ականատես եմ եղել: Ստացվում է, որ ավանակն ավելի խելոք ցեղատեսակ է:

Ովքեր դեռևս արյամբ հայ են մնացել և հավատում են արհավիրրքներ տեսած հայոց մեծերի խորհրդածությունների իմաստնությանն ու նրանց կողմից արձանագրված մեր ժողովրդի հնարավոր հարատևության տեսլականին՝ կարող են ընթերցել Թումանյանին ուղղված Իսահակյանի նամակի այս հատվածը: Իսկ ովքեր թուրքերի քիրվաներ են՝ թող ոչ միայն սա չկարդան, այլ քաղաքիրթ ձևով թող ս... լինեն իմ ընկերների շարքից:

ՀԱՏՎԱԾ՝ Ա. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԻՑ

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻՆ

«Ինձ թվում է, որ այժմ Կովկասի վիճակը ավելի լավ պիտի լինի, քան անցյալ տարի, մանավանդ թշվառ Հայաստանի. գոնե հիմա դրությունը կայուն է, այլևս կռիվ չկա զանազան ցեղերի մեջ, և թվում է, թե՝ արտաքին վտանգը անցած է. ռուսական ուժի ներկայությունը կսանձե թշնամու ախորժակները։

Ես ինքս ազգային բացարձակ անկախության ոչ կուսակից էի, ոչ հավատացող, և ոչ էլ համոզված․ մենք մեր ուժերով չէինք կարող անկախ լինել և պահել անկախությունը. Եվրոպան ոչ միայն չի օգնի մեզ, այլև թշնամի է և հրճվում է հայկական բնաջնջումով. սրան համոզված եմ փաստերի վրա. ինձ համար Անգլիան և Ֆրանսիան այնքան դաժան գտնվեցան, ինչքան Գերմանիան. քրիստոնեություն, քաղաքակրթություն, մարդասիրություն դատարկ հնչյուններ են եվրոպացու աչքում. պետք է երես դարձնել այս ավազակներից, և մոտենալ Ռուսաստանին, ինչ ձևի տակ էլ որ նա ներկայանա.

Դու լավ ես հասկանում, թե ես ինչ եմ ասում։ Ըստ իս, Հայաստանը և հայ ժողովուրդը կարող է միայն ապրել

Ռուսաստանի հետ, կամ բնավ չի կարող ապրել։ Մնացածը հիմարությունից վեր մի բան է»։

1921 թ., Վենետիկ

Տիգրան ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 564

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.