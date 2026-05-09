Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Ժողվարչապետ Փաշինյանն աստիճանաբար դիմակազերծվում է
08.05.2026 | 12:20

«Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի նախագահի այցին, ես նախկինում էլ այդ թեմայով արել եմ հայտարարություններ։ Մենք Ուկրաինա հումանիտար օգնություն ենք ուղարկել, և ես ասել եմ, որ Ուկրաինայի հարցով մենք դաշնակից չենք Ռուսաստանի հետ»,- ասել է այսօր ժողվարչապետը: Սրա ասածից մի քանի հետևություն պետք է անել:

Առաջին. չի կարող դաշնակիցը դաշնակից չլինել ինչ-որ առանձին հարցերում: Դա անլրջություն է և գործակալական ցանցի կեցվածք, ոչ թե ազգային իշխանության: Եթե ռուսներն ասեն, թե՝ մենք Հայաստանի հետ դաշնակից չենք հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում, մենք ո՞նց դա կընդունեինք:

Երկրորդ. ժողվարչապետը հերթական անգամ ապացուցեց, որ աղերս չունի ոչ երախտապարտության, ոչ մարդկայնության, ոչ բարոյականության հետ: Այ պարոն ժողվարչապետ, Իրանը, որը քո միակ տրանզիտն էր ռազմական բեռների փոխադրման, որը ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր փուլերում Հայաստանի կողմն է եղել, քեզնից հումանիտար օգնություն խնդրեց, դու մատդ մատիդ չտվեցիր, իսկ Արցախի գլխին ֆոսֆոր ուղարկած բանդերական տականքին հումանիտար օգնությո՞ւն ես տրամադրում:

Իհարկե, այս ամենը էժան չի նստի Հայաստանի վրա: Հավելեմ, որ այսօր ՌԴ ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց. Հայաստանի ղեկավարությունը մեզ խաբեց, խոստացավ չգործել Ռուսաստանի դեմ, բայց հակառակն արեց: Դե, ջաներդ յուղեք, ինքնիշխան փաշինյան նիկոլի հպատակներ:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

