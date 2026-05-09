Ասում են...

Նա Ռուսաստանի բացահայտ թշնամի է, որը, մինչև որոշակի պահը, իշխանության գալով ստիպված էր քողարկել իր մտադրությունները, իր նպատակները։ Մենք թույլ տվեցինք մեզ «մոլորեցնել» հույսերով, թե ինչ-որ կերպ դա կանցնի-կգնա, բայց այդպես չեղավ։ Նա «օգտագործեց» մեզ։ Նա իր տեսակետները բոլորովին չէր թաքցնում դեռ մինչև վարչապետ դառնալը։ Նա գրում էր, որ պետք է ազատվել անցյալից, Ռուսաստանից, պետք է դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, պետք է դուրս գալ Եվրասիական միությունից, պետք է հեռացնել մեր բազան Գյումրիից։ Դա պարզապես մտքի մթագնում է, մենք մտածում էինք, թե նա, իշխանության գալով, հանկարծ կանցնի մեր կողմը կամ կմոռանա իր համոզմունքները։ Այդ իմաստով նա միանգամայն հետևողական մարդ է։ Նա, անկասկած, խորամանկ է։ Այդ պատճառով պարտադիր չէ, որ այս ամենը բարձրաձայն ասի, հատկապես, երբ Կրեմլում հանդիպում է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի հետ։ Բայց հիմա նա նաև այդ դիմակը հանեց։ Դիմակը հանվել էր 2022 թվականին, որովհետև մենք մտանք հակամարտության մեջ այն Արևմուտքի հետ, դեպի ուր նա ձգտում է։ Եվ նա սկսեց իրականացնել այդ կուրսն ավելի ու ավելի կոշտ, ծավալուն, մասշտաբային։ Իսկ նրա շրջապատի մարդիկ ընդհանրապես չեն ամաչում:
Կոնստանտին Զատուլին
ՌԴ Պետդումայի պատգամավոր