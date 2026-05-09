09.05.2026
 
Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
08.05.2026 | 18:10

Նա Ռուսաստանի բացահայտ թշնամի է, որը, մինչև որոշակի պահը, իշխանության գալով ստիպված էր քողարկել իր մտադրությունները, իր նպատակները։ Մենք թույլ տվեցինք մեզ «մոլորեցնել» հույսերով, թե ինչ-որ կերպ դա կանցնի-կգնա, բայց այդպես չեղավ։ Նա «օգտագործեց» մեզ։ Նա իր տեսակետները բոլորովին չէր թաքցնում դեռ մինչև վարչապետ դառնալը։ Նա գրում էր, որ պետք է ազատվել անցյալից, Ռուսաստանից, պետք է դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, պետք է դուրս գալ Եվրասիական միությունից, պետք է հեռացնել մեր բազան Գյումրիից։ Դա պարզապես մտքի մթագնում է, մենք մտածում էինք, թե նա, իշխանության գալով, հանկարծ կանցնի մեր կողմը կամ կմոռանա իր համոզմունքները։ Այդ իմաստով նա միանգամայն հետևողական մարդ է։ Նա, անկասկած, խորամանկ է։ Այդ պատճառով պարտադիր չէ, որ այս ամենը բարձրաձայն ասի, հատկապես, երբ Կրեմլում հանդիպում է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի հետ։ Բայց հիմա նա նաև այդ դիմակը հանեց։ Դիմակը հանվել էր 2022 թվականին, որովհետև մենք մտանք հակամարտության մեջ այն Արևմուտքի հետ, դեպի ուր նա ձգտում է։ Եվ նա սկսեց իրականացնել այդ կուրսն ավելի ու ավելի կոշտ, ծավալուն, մասշտաբային։ Իսկ նրա շրջապատի մարդիկ ընդհանրապես չեն ամաչում:

Կոնստանտին Զատուլին

ՌԴ Պետդումայի պատգամավոր

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

