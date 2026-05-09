Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.05.2026
 
Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Նորություններ » Հունիսի 7-ին մերժել թշնամու կողմը բացահայտորեն անցած թշվառին

Հունիսի 7-ին մերժել թշնամու կողմը բացահայտորեն անցած թշվառին

Հունիսի 7-ին մերժել թշնամու կողմը բացահայտորեն անցած թշվառին
09.05.2026 | 11:15

Գերագույն դավաճանը հասավ տիեզերական մասշտաբի դավաճանության բնականոն հանգրվանին՝ «Ինչո՞վ է Ղարաբաղը մերը եղել» հարցադրումը հնչեցնելուն։ Այս հռետորական հարցը - իրականում զտարյուն ադրբեջանաթուրքական պնդումը, թե Արցախը հայերինը չի եղել - բանավեճ չի էլ ենթադրում։ Ինչպես և չի ենթադրում այն հարցը, թե «արդյո՞ք 1915 թվին եղել է Հայոց Ցաղասպանություն»։ Հայ ինքնության դիտանկյունից նվաստացուցիչ է անգամ բանավեճի մեջ մտնել այս երկու հարցերով։

Իսկ թշնամու կողմը բացահայտորեն անցած թշվառին կարելի է պատասխանել միայն հետևյալ կերպ՝ հունիսի 7-ին պարտադիր գնալ ընտրության և ընտրել անցողիկ ընդդիմադիր ուժերից որևէ մեկին։ Որին ամենաշատն եք սիրում կամ թեկուզ որից ամենաքիչն եք զզվում։

Գերագույն դավաճանին լավագույն պատասխանը դա՛ կլինի։

Ռուբեն ՄԵԼԻՔՅԱՆ

Դիտվել է՝ 275

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.