09.05.2026
 
Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
ՈՒս ուսի՝ ընդդեմ ռուսի

09.05.2026 | 11:35

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել Է Բաքվի և Կիևի միջև սպառազինությունների համատեղ արտադրության "հիանալի հնարավորությունների" մասին։

Բաքուն և Կիևը լավ հեռանկարներ ունեն ռազմարդյունաբերական համալիրի ապրանքների համատեղ արտադրության համար, համոզված է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը:

"Կարծիքներ են փոխանակվել ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերի շուրջ, և այստեղ նույնպես շատ մեծ հեռանկարներ կան։ Ինչպես Ադրբեջանում, այնպես էլ Ուկրաինայում զարգանում է ռազմաարդյունաբերական համալիրը, և ընդհանուր առմամբ արդյունաբերական ոլորտում համատեղ արտադրության հիանալի հնարավորություններ կան", - ասել է Ալիևը Գաբալայում (Ադրբեջան) ՝ հանդես գալով մամուլի համար Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ համատեղ հայտարարությամբ։

Կողմերը քննարկել են նաև համագործակցության ընդլայնումը բազմաթիվ ուղղություններով, "այդ թվում ՝ էներգետիկ ոլորտում, քննարկվել են գյուղատնտեսության ոլորտում փոխգործակցության հարցեր, անդրադարձ է կատարվել տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի գործունեությանը", նշվում Է Ադրբեջանի նախագահի կայքում տեղադրված տեղեկատվության մեջ:

Իլհամ Ալիևն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի և Ուկրաինայի համագործակցությունը "շատ ամուր քաղաքական հիմք ունի":

"Ադրբեջանը և Ուկրաինան բոլոր միջազգային կազմակերպություններում փոխադարձաբար աջակցում են և կաջակցեն երկրների ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը", - նշել է ադրբեջանական պետության ղեկավարը:

Կիեւն ու Բաքուն շարունակում են համագործակցել հատկապես ռազմական ոլորտում։ Այս մասին հայտնում է "Միլիտարիստ" Telegram-ալիքը՝ հղում անելով իսրայելական աղբյուրներին։

"Ընդ որում, այս աշխատանքը կոնկրետ բնույթ է կրում: Օրինակ՝ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության "Chaz Industrial Association" ընկերությունը պայմանագիր է կնքել Ուկրաինային ВК-3 ավիառումբեր մատակարարելու մասին, որոնք թուրքական QFAB-250LG ավիառումբերի մերձավոր անալոգն են։ Ռումբերի առնվազն մեկ խմբաքանակ արդեն առաքվել է պատվիրատուին, եւ առաքումն իրականացրել է ուկրաինական "Մերիդիան" ընկերությունը՝ Խարտումով եւ այնուհետեւ Լեհաստանով ("Ժեշուվ" ավիաբազայով), որտեղից ռումբերն առաքվել են Ուկրաինայի տարածք։

Հայտնի է նաեւ, որ ադրբեջանական "Ջիհազ" կազմակերպությունը Ուկրաինայի զինված ուժերի հետ պայմանագիր է կնքել 120 մմ տրամաչափի ականների, "Գրադ" հրթիռային համակարգերի, 7,62x39 եւ 5,45x39 տրամաչափի փամփուշտների, ինչպես նաեւ խորհրդային արտադրության FAB-250 եւ FAB-500 ռումբերի մատակարարման մասին: Գործարքում միջնորդ է հանդես գալիս ադրբեջանական "Արազ" ընկերությունը, ապրանքների առաքումն իրականացվում է Սուդանի, ինչպես նաեւ Ուկրաինային սահմանակից ՆԱՏՕ-ի երկրների տարածքով", - ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Վահրամ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

Ըստ ռուսական ԶԼՄ-ների

«Третья Сила Плюс»-ի կայքից

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
