Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Աստծուն ավելի մերձենալու փոխարեն, ավելի հեռացանք, մոլորվեցինք, չարը հավանեցինք, խաբվեցինք ու դավաճանվեցինք
09.05.2026 | 11:48

Այս փորձությունների միջով մենք 90-ական թվականներին անցանք առանց տրտնջալու, միմյանց օգնելով, օրերով մթան ու ցրտի պայմաններում, դպրոցներում վառարանով ջերմանալով, մեքենայի մարտկոցները շալակած ոտքով մի քանի հարկ բարձրանալով, որ մի 2 ժամ հոսանք լիներ ու նորությունները նայեինք: Ֆեյսբուք չկար, յութուբ չկար, տելեգրամ չկար, բայց կար սեր, կարեկցանք, համոզմունք, անկոտրում կամք, հավատ, որ հաղթանակի պսակին ենք արժանանալու:

ՈՒ Աստծո պարգևը չուշացավ: Մեր մարտիկները խաչերը մեջքին մայիսի 8-ին մտան ու ազատագրեցին հայոց Շուշին:

Հետո մենք այդ պարգևը մսխեցինք, Աստծուն փառք չտվեցինք, այլ` մարդկանց, հույսներս դրեցինք փուչ ու սին բաների վրա, Աստծուն ավելի մերձենալու փոխարեն, ավելի հեռացանք, մոլորվեցինք, չարը հավանեցինք, խաբվեցինք ու դավաճանվեցինք:

ՏԷ՛Ր, ՈՂՈՐՄԵԱ՛

Արի՛, Աստուա՛ծ հարցն մերոց,

Որ ապաւէնդ ես նեղելոց:

Հա՛ս յօգնութիւն ծառայից Քոց,

Լե՛ր օգնական ազգիս Հայոց:

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛,

Յիսո՛ւս Փրկիչ, մեզ ողորմեա՛:

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛,

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
