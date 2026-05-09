09.05.2026
 
Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Ժողվարչապետը սկսել է իր հերթական խայտառակ կամպանիան
09.05.2026 | 12:08

Բայց մտքով չի անցնում, թե ինչ ամպեր են կուտակվում նրա գլխին:

Ես կհուշեմ:

Կոնստանտին Զատուլինը՝ ՌԴ ազդեցիկ պատգամավոր և իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ, ասում է. փաշինյանի ընտրվելու դեպքում Ռուսաստանը չպետք է ճանաչի ընտրության արդյունքները: Նշանակում է՝ փշալարից կախված կմնա ՀՀ ժողվարչապետը: Եթե սա ասում է Զատուլինը, ուրեմն, Կրեմլում կա նման դիրքորոշում: (Ի դեպ, Զատուլինն իրեն ղարաբաղցի է համարում՝ նրա հայրը երկար տարիներ աշխատել է Հադրութի отряд-ի հրամանատար, և ի տարբերություն ազգի հերոս ղարաբաղցի գեներալների, չի լցնում տակը փաշինյան նիկոլից):

Բայց Կրեմում հայ ժողովրդի փրկության մեկ այլ տարբերակ էլ է քննարկվում:

Երեկ գրել եմ այդ մասին, այսօր կրկնեմ: Խոսքը Հայաստանի՝ ՌԴ կողմից ճանաչման հետկանչն է, ինչպես և ԱՊՀ բոլոր երկրների, բացի Բելառուսից և Թուրքմենստանից, այստեղից բխող բոլոր հետևանքներով: Սա նշանակում է, որ արդեն հայ ժողովուրդն ամբողջությամբ կմնա փշալարից կախված:

Այս ամենը կանխելու միակ ձևը ժողվարչապետի մերժումն է՝ պատասխանատվության ենթարկելով իր կործանիչ արարքների համար: Գուցե այդ դեպքում Կրեմլում դիրքորոշում փոխվի, և Հայաստանը դուրս բերվի լուծարման ենթակա «պետությունների» ցանկից:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
