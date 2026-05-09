Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Երրորդ նախագահը շարունակեց վնասել Հայաստանին՝ սրան դարձնելով միլիոնատեր և քաղաքական կյանքում ազդեցիկ դեմք
09.05.2026 | 12:33

Բազմիցս ասել են սրան ճանաչող մարդիկ, որ սույն խայտառակության անունը պետք է հասկանալ ռուսաց լեզվով, եթե անգամ լեզվի պետական կոմիտեն դեմ լինի: Հիշեք, որ սա Հին ու Նոր Հայաստանների ամենաբարոյազուրկ շնչող առարկան է: Տարիներ առաջ վատ բան տեղի ունեցավ, երբ կանխվեց սրա գնդակահարությունը և փրկվեց Վազգեն Սարգսյանից, փրկողն էլ Սերժ Սարգսյանն էր: Բայց երրորդ նախագահը չբավարարվեց դրանով, նա շարունակեց վնասել Հայաստանին՝ սրան դարձնելով միլիոնատեր և քաղաքական կյանքում ազդեցիկ դեմք: Եվ հետո տարիներ անց, երբ 2007-ի դեկտեմբերին սա ՀՀԿ համագումարում առաջադրեց Սերժ Սաարգսյանի թեկնածությունը ՀՀ նախագահի ընտրություններին, իսկ մեկ ամիս անց անցավ հակառակ ճամբար, բոլորը հասկացան՝ սա սասունն է, ռուսաց լեզվից լավ ոչ մի բան սրան ավելի ճիշտ չի նկարագրում...

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Տարածաշրջանային

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
