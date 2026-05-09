«Նոր Յալթա». գլոբալ շահեր և ազդեցության գոտիներ

Այսօր՝ 2026 թվականի մայիսի 9-ին, Մոսկվայում կայանալիք Հաղթանակի օրվա շքերթը կունենա միջազգային և քաղաքական նշանակություն։ Մտավոր կենտրոնները այն անվանում են աշխարհաքաղաքական քարտեզ։ Սա, անշուշտ, շատ տեղին համեմատություն է։ Իրոք, շքերթին հրավիրված և մասնակցող պետական պաշտոնյաների ցուցակը պարզապես ցույց է տալիս Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտների «քարտեզը» հետխորհրդային տարածքում։ Ուզբեկստանի և Ղազախստանի առաջնորդներն արդեն Մոսկվայում են, և, հավանաբար, ներկա կլինեն նաև Կենտրոնական և Միջին Ասիայի այլ առաջնորդներ։ Իրականում, Կրեմլը պայքարում է այս հսկայական տարածաշրջանում իր ազդեցության ոլորտը պահպանելու համար։ Մենք արդեն գիտենք Մոլդովայի և Ուկրաինայի ընտրած ուղին. այստեղ ամեն ինչ պարզ է. նրանք լիովին ինտեգրված են Արևմտյան դաշինքին՝ Ռուսաստանի դեմ, մինչդեռ ուկրաինացիները պատերազմում են չորս տարի։ Հավանաբար, ամենաառեղծվածայինը մնում է Հարավային Կովկասը։ Վրաստանը վաղուց ի վեր անջատվել է Ռուսաստանի ազդեցությունից. դիվանագիտական հարաբերությունները դադարեցվել են։ Նրանց հյուսիսային հարևանի՝ որպես ագրեսորի կերպարը, երեսուն տարի արմատացած է եղել վրացական արժեքային համակարգում։ Սակայն իրականում վրացական քաղաքական վերնախավը 2012 թվականի իշխանափոխությունից հետո ձեռնպահ է մնացել հակառուսական քայլերից՝ զգալիորեն անցնելով արևմտամետ-հակառուսական դիրքորոշումից դեպի չեզոք ձևաչափ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անցյալ տարի մայիսի 9-ին չայցելեց Մոսկվա. հարաբերությունները սրվեցին ադրբեջանական ինքնաթիռի խոցման պատճառով։ Նա այսօր այլևս այնտեղ չէ։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիայի հետ դաշինքի/ինտեգրման մոդելն արդեն հեռացրել է Ադրբեջանին Ռուսաստանի ուղեծրից։ Ղարաբաղյան խաղաքարտը նույնպես այլևս կենսունակ չէ։ Արդյո՞ք ռուսները կզգան իրենց խաբված, թե ոչ, մնում է տեսնել, երբ գաղտնի պայմանավորվածությունները բացահայտվեն։ Անցյալ տարի Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայում Հաղթանակի օրվա շքերթի հյուրերի թվում էր։ Այս տարի նա նույնպես չի մասնակցում։ Զելենսկու մասնակցությունը Եվրոպական քաղաքական համայնքի երևանյան ֆորումին և ռուսական կողմի ցավոտ արձագանքն արդեն ցույց էին տալիս, որ ամեն ինչ այլ կերպ չէր կարող լինել։ Արդյո՞ք Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ղեկավարությունը վերջապես հաջողության է հասել, փոխելով երկրի արտաքին քաղաքականության ուղղությունը, պարզ կդառնա ընտրությունների արդյունքներից և հետընտրական գործընթացներից։ Ընտրությունները, ըստ էության, հանրաքվե են երկրի արտաքին քաղաքականության ուղղության վերաբերյալ։ Ներկայումս Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական ազդեցությունը մնում է անորոշ։ Դե յուրե և դե ֆակտո կարգավիճակները հակասում են միմյանց։ Սա հատկապես ճիշտ է Հայաստանի համար։ Երեք հանրապետություններից միայն Հայաստանն է անդամակցում Ռուսաստանի գերիշխող կառույցներին՝ ԱՊՀ-ին, Եվրասիական տնտեսական միությանը և Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը (ՀԱՊԿ)։ Ռուսական ռազմական բազա ունեցող միակ երկիրը նույնպես Հայաստանն է։ Հայաստանը նաև Հարավային Կովկասի միակ պետությունն է, որը բոլոր միջոցներով փորձում է ազատվել իր հյուսիսային հարևանի ազդեցությունից։ Երեք երկրներից Հայաստանը կրկին ամենամեծ տնտեսական և էներգետիկ կախվածությունն ունի նույն այս հարևանից։ Մնում է միայն հույսը դնել «Նոր Յալթայի» գաղափարի վրա, այսինքն՝ սպասել, որ «եռյակը» բաժանի գլոբալ ազդեցության և շահերի գոտիները։ Եթե Յալթայի եռյակում էին Ռուզվելտը, Չերչիլը և Ստալինը, ապա «Նոր Յալթան», հավանաբար, կներառի Թրամփը, Սի Ցզինպինը և Պուտինը:
Գարիկ Քեռյան