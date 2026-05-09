Կային ժամանակներ, երբ հայ լինելդ մի ուրիշ էներգետիկա էր հաղորդում

Մի թեթև լիկբեզ
2015 թվականի Մայիսի 9-ի՝ ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 70-ամյակի Կարմիր հրապարակի տոնական զորահանդեսին, շուրջ 30 երկրների ղեկավարների կազմում էր նաև Սերժ Սարգսյանը։ Հաղթանակի շքերթին մասնակցում էին նաև ՀՀ-ից ժամանած ներակայացուցիչները, ովքեր քայլեցին հրապարակով։
Թերևս քչերը գիտեն, թե ինչ տեղի ունեցավ շքերթի եզրափակիչ մասում։ Այդ օրը շքերթն ավարտվեց Գեորգի Մովսեսյանի հայտնի «Мы-армия народа» մարշ-երգով։
Կային ժամանակներ, որ հայ լինելդ մի ուրիշ էներգետիկա էր հաղորդում։
Հ․Գ․ Ի դեպ, Անգելա Մերկելը, ի տարբերություն մյուս եվրոպական լիդերների, ամբողջությամբ չէր բոյկոտել հիշատակի միջոցառումները։ Նա Մոսկվա ժամանեց հաջորդ օրը՝ մայիսի 10-ին, և Վլադիմիր Պուտինի հետ միասին ծաղիկներ խոնարհեց «Անհայտ զինվորի» գերեզմանին։ Ասեմ, որ այդ քայլը բնորոշ է գերմանական քաղաքական դպրոցի ավանդական «հավասարակշռված սիմվոլիզմին»։ Հատկանշական է, որ Մերկելը նախկինում մասնակցել էր 2010 թվականի՝ հաղթանակի 65-ամյակի շքերթին, երբ ռուս-արևմտյան հարաբերությունները դեռևս «վերագործարկման» փուլում էին։
Արմեն Հովասափյան