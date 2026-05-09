09.05.2026
 
Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Կային ժամանակներ, երբ հայ լինելդ մի ուրիշ էներգետիկա էր հաղորդում
09.05.2026 | 13:33

Մի թեթև լիկբեզ

2015 թվականի Մայիսի 9-ի՝ ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 70-ամյակի Կարմիր հրապարակի տոնական զորահանդեսին, շուրջ 30 երկրների ղեկավարների կազմում էր նաև Սերժ Սարգսյանը։ Հաղթանակի շքերթին մասնակցում էին նաև ՀՀ-ից ժամանած ներակայացուցիչները, ովքեր քայլեցին հրապարակով։

Թերևս քչերը գիտեն, թե ինչ տեղի ունեցավ շքերթի եզրափակիչ մասում։ Այդ օրը շքերթն ավարտվեց Գեորգի Մովսեսյանի հայտնի «Мы-армия народа» մարշ-երգով։

Կային ժամանակներ, որ հայ լինելդ մի ուրիշ էներգետիկա էր հաղորդում։

Հ․Գ․ Ի դեպ, Անգելա Մերկելը, ի տարբերություն մյուս եվրոպական լիդերների, ամբողջությամբ չէր բոյկոտել հիշատակի միջոցառումները։ Նա Մոսկվա ժամանեց հաջորդ օրը՝ մայիսի 10-ին, և Վլադիմիր Պուտինի հետ միասին ծաղիկներ խոնարհեց «Անհայտ զինվորի» գերեզմանին։ Ասեմ, որ այդ քայլը բնորոշ է գերմանական քաղաքական դպրոցի ավանդական «հավասարակշռված սիմվոլիզմին»։ Հատկանշական է, որ Մերկելը նախկինում մասնակցել էր 2010 թվականի՝ հաղթանակի 65-ամյակի շքերթին, երբ ռուս-արևմտյան հարաբերությունները դեռևս «վերագործարկման» փուլում էին։

Արմեն Հովասափյան

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
