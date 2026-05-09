Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.05.2026
 
Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Նորություններ » Արևմուտքի նպատակը եղել և մնում է նույնը՝ ծնկի բերել Ռուսաստանը

Արևմուտքի նպատակը եղել և մնում է նույնը՝ ծնկի բերել Ռուսաստանը

Արևմուտքի նպատակը եղել և մնում է նույնը՝ ծնկի բերել Ռուսաստանը
09.05.2026 | 14:11

Վերջերս, վերլուծելով Ուկրաինական պատերազմի փորձը, տարածում է ստանում այն միտքը, որ ավելի թույլ երկիրը, ճիշտ կազմակերպելով իր ուժերը, կարող է հաջողությամբ պատերազմել իրենից շատ ավելի ուժեղի հետ։

Նման միտքը շատ թույլերի թյուրիմացության մեջ է գցում և մղում ավանտյուրային ու չմտածված քայլերի։

Բայց, մյուս կողմից էլ, այդ պնդումը անիմաստ է այն առումով, որ տվյալ դեպքում պատերազմը ոչ թե Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի միջև է, այլ Արևմուտքի ու Ռուսաստանի, իսկ Ուկրաինան էլ միայն հարմար տարածք է ու զոհ։

Եթե Ուկրաինան մնար մենակ, ապա նա շատ արագ կպարտվեր ու, բացի դրանից, Ուկրաինան ինքը վերածվել է ավերակների և, այդ իմաստով, հաջողության մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։

Իսկ ավելի լայն առումով, միշտ պետք է հիշել, որ, սկսած 19-րդ դարի վերջերից, Ուկրաինայի պրոբլեմը ստեղծվել է Ռուսաստանին թուլացնելու նպատակով, և այս իմաստով անիմաստ ու անհետևողական էր նաև Լենինի կառավարության վերաբերմունքը Նովոռոսիան Ուկրաինային միացնելու հարցում, դրանից հետո էլ Ստալինի կողմից պատերազմից հետո նոր գրավված տարածքները նրան միացնելու հարցում։

Դրան էլ հետևեց Խրուշչովի կաղմից Ղրիմը Ուկրաինային տալը, որոնք բոլորը պարզունակ պետական քաղաքականության արդյունք էին։

Այս ուղղությամբ հաջորդ քայլը ԽՍՀՄ-ի տրոհման ժամանակ Ելցինի հակապետական քայլն էր, որը անհեռատեսորեն չհասկացավ Ղրիմն ու Նովոռոսիան Ուկրաինային թողնելու հետ կապված ահռելի ռիսկերը։

Եվ նույնիսկ այս վիճակում Ուկրաինական պատերազմը չէր լինի, եթե Ռուսաստանը չտեսներ Սևաստոպոլի ռազմաբազայից զրկվելու իր ռիսկը։

Այս ամենից հետո էլ Ռուսաստանի ուզածն այն էր, որ ռուս մարդիկ իրավունք ունենան խոսել ու կրթվել ռուսերեն, որի մասին էլ համաձայնություն եղավ Ստամբուլում, բայց և պարզվեց, որ դա էլ է անհնարին, քանի որ նպատակը, Ուկրաինային զոհ դարձնելով, Ռուսաստանին ծնկի բերելն էր։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 208

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.