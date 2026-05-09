Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.05.2026
 
Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Նորություններ » Մենք կամենո՞ւմ ենք ունենալ Հայրենիք՝ սա է օրակարգային առաջնահերթ հարցը

Մենք կամենո՞ւմ ենք ունենալ Հայրենիք՝ սա է օրակարգային առաջնահերթ հարցը

Մենք կամենո՞ւմ ենք ունենալ Հայրենիք՝ սա է օրակարգային առաջնահերթ հարցը
09.05.2026 | 14:36

Ողջ նախընտրական շրջանում ստորև շարադրվածը լինելու է իմ անփոփոխ ուղենիշը.

Կա միայն մի առաջնահերթ օրակարգային հարց՝ «Մենք կամենո՞ւմ ենք ունենալ Հայրենիք»։ Ընտրությունը քաղաքական ուժերի մեջ չէ, ընտրությունը հենց այս հարցի շուրջն է։ Յուրաքանչյուրը առնվազն պարտավոր է ինքն իրեն ընդամենը հարց տալ՝ արդյո՞ք, հնարավոր է էությամբ բացահայտ հայատյաց քաղաքականություն որդեգրած երկրներին անվերջ զիջումների և հընթացս նոր զորեղ թշնամիներ ձեռք բերելու գնով հասնել խաղաղության, արդյո՞ք դա չի ավարտվելու Երկրի անխուսափելի կործանմամբ։

Իշխող քաղաքական ուժը կարող է արտաքին պարտքի հաշվին հապճեպ կենսաթոշակ բարձրացնել, գայթակղել սոցիալական աջակցության ծրագրերով, բացահայտ խոստումներ շռայլել, կազմակերպել գրավիչ ու գունագեղ զվարճանքներ, նույն պահին մյուս քաղաքական ուժերին հետապնդել արհեստական ընտրակաշառքի «փաստերով», անարգել զրպարտել և այլն։ Բայց այս ամենը արժեք չունի, եթե անկեղծ չեք պատասխանել վերևում շարադրված հարցին։

Մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, երբ պետք է փնտրենք ոչ թե իդեալական քաղաքական ուժերի և դեմքերի, տրտնջանք, թե այս կամ այն դեմքը կամ խոսքը կատարյալ չէր, փորձառու չեն, ժպիտը այն չէր և այլն, այլ կատարենք այնպիսի ընտրություն, որի դեպքում միանշանակ կբացառվի Երկիրը վերջնականապես կորցնելու վտանգը։ Սա է առաջնահերթը, մնացյալը քողարկված նկրտումներ են, ընդհուպ՝ ձայների փոշիացման կամ կեղծ ընդդիմության անհարիր տեսքով։

Հ.Գ. Որևէ արտառոց, անգամ զազրելի հանցագործությունների բացահայտման ու քննության խայտառակ ու հիրավի մտահոգիչ փաստերը այս շրջափուլում չպետք է էապես շեղեն վերը նշված առաջնահերթ օրակարգից, քանզի բոլոր այդ խնդիրները, բարեբախտաբար, լուծելի են, եթե ապրենք մեր Երկրում և առանց թելադրանքի տնօրինենք մեր սեփական ճակատագիրը:

Գևորգ Դանիելյան

Դիտվել է՝ 224

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.