Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը խափանելու փորձեր այսօր չեն եղել՝ լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՈՒկրաինայի զինված ուժերը փորձե՞լ են խափանել տոնակատարությունը: Ավելի վաղ ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատասխան զանգվածային հրթիռային հարված կհասցնի Կիևի կենտրոնին, եթե ՈՒկրաինան փորձի խափանել Հաղթանակի տոնի միջոցառումները։               
 
Հայկական խոսքը չպետք է ընկրկի, այն պետք է դառնա առօրյա վարքի և կերպի բնութագրիչ
09.05.2026 | 15:03

Քաղաքականությունը մեր օրերում իհարկե ավելի շատ նմանվել է դերասանության` իր ցինիկ և տրագիկոմիկ դերախաղերով։ Տաղանդը և օժտվածությունը անգամ էական չէ, կարևորը՝ բավարարի հանրության ստորին և ամենահետին կրքերը։

Քաղաքական գործիչները, այսօր շատ դեպքերում տուրք տալով հանրային ցածր գիտակցությանը, դառնում են նրանց խամաճիկ լարախաղացները։

Եվ քանի որ հանդիսատեսին տեսարան ու թրթիռ է հարկավոր, այլ ոչ թե իդեալ և ճանապարհային քարտեզ, բեմահարթակ են բարձրանում վարձու աճպարարները, ծամածռված հացկատակները։ Պատահական չէ, որ մեր խոսույթում երբեմն հասարակական գործիչներին բնութագրում ենք դերակատար եզրույթով։

Հասարակությունը, որն ինքն է զոհը այդ խեղված և գաճաճ կերպարների, ակամայից սկսում է կերակրել և սնուցել նրանց` համարելով, որ միմյանց արժանի են։ Եվ որքան տպավորիչ է դերակատարը, այնքան սուր է նրանց խաբված լինելու զգացումը և պահանջը։

Այս պարագայում, իհարկե, գրեթե սխրագործություն է ռացիոնալ մտքի թողարկումը, քանի որ այն տեղ է հասնում բազմաթիվ հարվածների տարափից հետո, հաճախ կես ճաանապարհին վթարի ենթարկվում։

Բայց հայկական խոսքը չպետք է ընկրկի։ Դրա հարգը միշտ պետք է բարձրացվի։ Բակից մինչ կրթական հաստատություն պետք է այն դարձվի առօրյա վարքի և կերպի բնութագրիչ։ Եվ երբ հետո այս կախարդանքը անցնի` մեր հանրությունը հոգևոր իմունիտետ ձեռք կբերի հայկական խոսքի և վարքի նկատմամբ։

Եվ թող տարածվի հայկական խոսքը:

Վահե Թորոսյան

Իրանի ողջ ներուժն աշխատում է տարածաշրջանում Իսրայելին մեկուսացնելու ուղղությամբ

ԱՄՆ-ը, բնականաբար, չի հրաժարվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների գաղափարից, սակայն դեռևս զերծ է մնում կրկին գործողություններ սկսելուց։ Ակնհայտ է, որ Իրանի դիմադրությունը, հակահարվածը անակնկալ էր թե՛ ԱՄՆ-ի համար, կամ գոնե ԱՄՆ նախագահի համար, թե՛ Իսրայելի համար...

Երբ թոռը՝ «խնձոր», իսկ պապը «ծառ» է
Փաշինյանի տարօրինակ վարքը Արցախի և Իսրայելի հարցերում
Հար­կա­տու­նե­րի հաշ­վին՝ հար­կա­տու­նե­րի դեմ
