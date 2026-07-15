Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Մեր ներսի կենդանիները

Մեր ներսի կենդանիները

Մեր ներսի կենդանիները
08.07.2026 | 17:12

Մեր մեջ էլ ճաղավանդակներ կան: Դրանցում մենք պահում ենք մեր ներսի կենդանիներին, ու միշտ չէ, որ նրանք այս ձիուկի նման բարի աչքեր ունեն:

Նախասկզբնական գիշատչային գենը, որ քարանձավաբնակ մարդու ինքնապաշտպանական բնազդն էր կառավարում, հազարամյակների ընթացքում մուտացիայի ենթարկվեց՝ տեսակի նկատմամբ գերազանցություն ապահովող տարբեր գենետեիկ ձևախեղումներով: Չարություն, դաժանություն, ագահություն, իշխանատենչություն՝ իրենց բազում ածանցյալներով, որոնք ծպտված են յուրաքանչյուրի ներսում, այլ հարց է՝ ազատությու՞ն ես տալիս դրանց, թե՞ պահում ես ճաղավանդակներում:

Հասարակությունը նույն կենդանի օրգանիզմն է՝ նույն անվնաս ու գիշատիչ բնույթով: Հասարակական հարաբերությունների բնույթն էլ մեծապես կախված է այն բանից, թե ովքեր են կառավարում նրան՝ սեփական գիշատիչներին իրենց ներսի ճաղավանդակներում պահողնե՞րը, թե՞ նրանք, ովքեր ազատություն են շնորհել իրենց ներսի գազաններին:

Լիլի Մարտոյան

Դիտվել է՝ 9945

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.