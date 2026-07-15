Մեր ներսի կենդանիները
08.07.2026 | 17:12
Մեր մեջ էլ ճաղավանդակներ կան: Դրանցում մենք պահում ենք մեր ներսի կենդանիներին, ու միշտ չէ, որ նրանք այս ձիուկի նման բարի աչքեր ունեն:
Նախասկզբնական գիշատչային գենը, որ քարանձավաբնակ մարդու ինքնապաշտպանական բնազդն էր կառավարում, հազարամյակների ընթացքում մուտացիայի ենթարկվեց՝ տեսակի նկատմամբ գերազանցություն ապահովող տարբեր գենետեիկ ձևախեղումներով: Չարություն, դաժանություն, ագահություն, իշխանատենչություն՝ իրենց բազում ածանցյալներով, որոնք ծպտված են յուրաքանչյուրի ներսում, այլ հարց է՝ ազատությու՞ն ես տալիս դրանց, թե՞ պահում ես ճաղավանդակներում:
Հասարակությունը նույն կենդանի օրգանիզմն է՝ նույն անվնաս ու գիշատիչ բնույթով: Հասարակական հարաբերությունների բնույթն էլ մեծապես կախված է այն բանից, թե ովքեր են կառավարում նրան՝ սեփական գիշատիչներին իրենց ներսի ճաղավանդակներում պահողնե՞րը, թե՞ նրանք, ովքեր ազատություն են շնորհել իրենց ներսի գազաններին:
Լիլի Մարտոյան
Հեղինակի նյութեր
- «Սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկը»
- «Տերը», «ծառան» և ժողովուրդը
- Մեկ անձի թելադրանքով ուղղորդվող իրավաբանական «կանտորա»
- Շնից մազ պոկելն էլ քյար է, ջհանդամ, թե հաչոցի տակ չես մնա
- Եվրոպայում կենացն ընդունված չէ, Մոսկվան էլ կենացներին վաղուց չի հավատում
- Եվրոպացի առաքյալներ, հայանման հուդաներ ու 30 միլիոն «արծաթ»
- «Անթվանք» թոթովանք, որ չի բխում Հայաստանի շահերից
- Հայկական դիվանագիտությունն ու պաշտոնական Երևանի «խորհրդավոր» լռությունը
- Կրկնակի բլեֆ
- Հրեական «ջոկեր»՝ իսրայելաթուրքական «պոկերում»
- Ձգեք գոտիներդ, մինչև ֆոն դեր Լայենը գա, ցամաքած առուն էլ ջուր բերի՝ եվրոյի տեսքով
- Վիշապաքաղ Վահագնը ու «Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը»
- Էս շոգ-կրակին ո՞վ հավես ունի փողոց-մողոց դուրս գա, բողոք-մողոք անի
- Թույլ նյարդեր ունեցողները լքեն ստադիոնը
- Պատգամավոր դարձած պայմանական Պողոսն ու երդման նոր տեքստը
- Էդ խելքով ե՞ք դուրս եկել էս քաղաքական վամպիրների դեմ
- Հինգ տարի առաջ, հինգ տարի հետո
- «Ո՞րն է հոգեպես ավելի ազնիվ»
- Ոչ միայն կնկա խելք, այլև կնոջ հոգեկերտվածք ունեցող ազգ ենք
- Պանիկափաշինովսկին՝ մեր ժամանակի «հերոս»
Մեկնաբանություններ