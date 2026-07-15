Պետք չէ տարակուսել
09.07.2026 | 00:01
Հուլիսի 9
ՈՒրախ եղիր Ինձնով:
ՈՒրախությունը փոխանցվում է: Աղոթիր ու վստահ եղիր:
Եթե երկմտում և Իմ սիրո ու նպատակների մասին հարցեր է տալիս մեկը, որ Ինձ ճանաչում է սոսկ իբրև Աստված ու Արարիչ, այդ իր համար առանձնապես մեղք չի համարվում:
Սակայն մեկը, որ ճանաչում է Ինձ այնպես, ինչպես որ դուք եք ճանաչում` իբրև Բարեկամ ու Փրկիչ, մեկը, որ տիեզերքը Արարող Աստծուն, իբրև Հայր է ճանաչում, այդ մեկի համար Իմ նպատակի, Իմ փրկարար ուժի, Իմ մեծ սիրո մասին տարակույս ունենալը` իրապես սխալ է:
Մեկնաբանություններ