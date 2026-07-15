Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ձայն, որ մնաց տեսագրություններում

Ձայն, որ մնաց տեսագրություններում

Ձայն, որ մնաց տեսագրություններում
09.07.2026 | 11:06

Ծանր լուր էր…

Իրոք՝ շատ ծանր։

Կորուստը դեռ թարմ է, և ես չեմ ասի՝ «ժամանակը կբուժի»։ Չի բուժի։

Պարզապես ժամանակի ընթացքում սուր ցավը կդառնա բութ կարոտ։

Մենք կսովորենք ապրել այդ բացակայության հետ։ Ինչպես սենյակում մի աթոռ, որի վրա այլևս ոչ ոք չի նստում, բայց դու չես էլ հանում։

Երբ մարդուն կորցնում ենք, միայն այդ ժամանակ ենք սկսում լսել նրա լռությունը։

Եվ հենց այդ լռությունն է ստիպում մտածել՝ ինչո՞ւ ենք մենք երբեմն ուշ գնահատում նրանց, ովքեր մեր կողքին են։

Քանի դեռ մարդն ապրում է, նրա ձայնը մեզ հասանելի է, նրա ներկայությունը՝ այնքան բնական, որ երբեմն այն սկսում ենք ընդունել որպես ինքնըստինքյան տրված մի բան։

Մենք հաճախ հետաձգում ենք ասելը.

շնորհակալ եմ,

քո ներկայությունն ինձ համար կարևոր է,

ուրախ եմ, որ դու կաս…

Կարծես ժամանակն անվերջ է։

Կարծես մարդիկ միշտ լինելու են մեր կողքին։

Բայց գալիս է մի օր, երբ այլևս հնարավոր չէ զանգահարել, լսել ձայնը կամ տեսնել ժպիտը։

Եվ հենց այդ պահին հասկանում ենք, թե որքան մեծ տեղ ուներ այդ մարդը մեր կյանքում։

Այսօր երկար նայում էի Արտաշես Ալեքսանյանի հարցազրույցները։

Լսում էի նրա խոսքը, դիտում նրա հայացքը և զգում մի տարօրինակ ցավ. կարծես արդեն կարոտում էի նրան։

Դեռ երեկ նա մեզ հետ էր՝ իր արվեստով, իր կերպարներով, իր մարդկային ներկայությամբ։

Իսկ այսօր մենք փնտրում ենք նրա ձայնը հին տեսագրությունների մեջ։

Ինձ համար նրա ամենահիշվող կերպարը Գարեգին Նժդեհն էր։ Կարծես հենց այդ դերի համար էր ծնված։ Նա պարզապես չմարմնավորեց Նժդեհին. նա փոխանցեց այդ կերպարի ներքին ուժը, արժանապատվությունը և լռության մեջ ապրող պայքարը։

Դեռ ականջիս է նրա ձայնը.

«Հայաստանը միշտ էլ կա, Հայաստանը երբեք չի կործանվելու»։

Այս խոսքերը այսօր հնչում են ուրիշ ծանրությամբ։ Երբ մարդը հեռանում է, նրա ասած բառերը կարծես նոր կյանք են ստանում։

Գուցե ամենամեծ հարգանքը, որ կարող ենք տալ մեր կողքի մարդկանց, նրանց գնահատելն է հենց այն ժամանակ, երբ նրանք դեռ այստեղ են։

Ոչ թե սպասել նրանց բացակայությանը, որպեսզի հասկանանք ներկայության արժեքը։

Ամենացավալին այն է, որ հաճախ ամենագեղեցիկ խոսքերը պահում ենք այն օրվա համար, երբ հասցեատերն այլևս չի կարող դրանք լսել։

Եկեք սիրենք,

գնահատենք և

շնորհակալ լինենք,

քանի դեռ մարդիկ մեր կողքին են։

Լուսավոր հիշատակ Արտաշես Ալեքսանյանին։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 6330

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.