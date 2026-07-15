Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Տեխնոլոգիաներն առաջ են գնացել, իսկ մարդկանց «տորմուզները» վերջնականապես խափանվել են

Տեխնոլոգիաներն առաջ են գնացել, իսկ մարդկանց «տորմուզները» վերջնականապես խափանվել են

Տեխնոլոգիաներն առաջ են գնացել, իսկ մարդկանց «տորմուզները» վերջնականապես խափանվել են
09.07.2026 | 12:45

Հիշո՞ւմ եք անցած ժամանակները։ Քոչարյանի ու Սերժի դարաշրջանը։ Ինչպիսի՜ մշակույթ էր։ Դու իրենց սոցցանցերում երեք էջանոց զայրալից ստատուս ես գրում՝ գրաֆիկներով ու արցունքներով, իսկ ի պատասխան… ազնվական, դարավոր լռություն։ Մամուլի ծառայությունն այնպիսի արժանապատվությամբ էր լռում, ասես քաղաքական գործիչներ չլինեին, այլ տիբեթյան վանականներ։ Դե, իսկ եթե բարեհաճում էին պատասխանել, այնքան քաղաքավարի էին ձևակերպում, որ դու քեզ հիմար էիր զգում։ Մոտավորապես այս շարքից. «Շնորհակալություն, Ձեր հեղինակավոր կարծիքը չափազանց կարևոր է մեր աղբամանի համար»։

Նույնիսկ ադրբեջանցիների հետ էին համացանցում գիտականորեն վիճում։ Սկզբում մեջբերում էին Ստրաբոնին, հետո՝ Հերոդոտոսին, երեք ժամ վիճում էին, թե ումն է իրականում տոլման, ու միայն կեսգիշերին, ինտելիգենտավարի հոգնելով, անցնում էին հարազատ-բարեկամներին։ Համակարգ կար, ավանդույթներ։

Իսկ հիմա՞ ինչ է։ Սկսվել է թվային տգիտության դարաշրջանը։ Բավական է այսօր ցանցում միանգամայն անմեղ մի նախադասություն գրես.

«Երևանում եղանակը հրաշալի է, բայց հրապարակի սալիկները մի տեսակ ծուռ են շարել, այսօր սայթաքեցի…»

Վե՛րջ։ Մահապատիժ։ Իսկույն մեկնաբանություններում գերձայնային արագությամբ հայտնվում է ինչ-որ պայմանական հայրենասեր՝ էքստազի մեջ.

«Ծո՞ւռ։ Բա նախկինների ժամանակ էս սալիկներն ընդհանրապես չկային։ Մենք ցեխերի մեջ էինք քայլում ու կոռուպցիայով նախաճաշում։ Դու քո ձախ կոշիկի պատճառով ուզում ես տանկերը նորից փողո՞ց հանել։ Խոստովանիր, ա՛յ կեղտոտ պիցցայակեր»։

Բայց ամենազավեշտալին մեկ այլ բան է։ Դու փորձում ես նրան քաղաքավարի բացատրել. «Լսեք, ես, ընդհանուր առմամբ, երեսուն տարի հայերին օգնել եմ, հումանիտար օգնություն եմ բերել…»։

Ու այստեղ հնչում է հանճարեղ պատասխան, որից ցանկացած հոգեբույժի «պրոբկաները» կթռնեն.

«Ա՜հ, օգնո՞ւմ էիր։ Ուրեմն երեսուն տարի վստահություն էիր շահում, ա՛յ մասոնական լրտես, որ այսօր մեր սուվերեն բորդյուրը սևացնե՞ս։ Բլո՛կ սրան»։

Հասկանո՞ւմ եք։ Երեսուն տարվա բարի գործերը զրոյանում են մեկ ծուռ սալիկի պատճառով։ Առաջ, մարդուն հունից հանելու համար պետք էր առնվազն արյան վրեժի հասնող վիրավորանք հասցնել։ Այսօր դրա համար բավական է ակնարկել, որ ասֆալտը ֆենշույով չի նստած։

Կարճ ասած՝ տեխնոլոգիաներն առաջ են գնացել, իսկ մարդկանց «տորմուզները» վերջնականապես խափանվել են։ Առաջ փակ իշխանություն ունեինք, բայց բանական քննարկումներ։ Իսկ հիմա իշխանությունը շուրջօրյա օնլայն է, իսկ նրանց պաշտպանների ուղեղներում լրիվ «դուխով» հայհոյանքների բառարան է։

Ու ամենակարևորը՝ այս մարդիկ նույնիսկ չեն էլ հասկանում, որ գուցե շփվում են իրենց հարազատի, նախկին դասընկերոջ կամ պարզապես հարևանի հետ. իրենց համար մեկ է, կարևորը՝ հնարավորինս շատ հայհոյանքներ շպրտելն է։

Էմին Մարտունի

Դիտվել է՝ 1950

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.