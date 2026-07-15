Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » «Հայելային տրամաբանություն»

«Հայելային տրամաբանություն»

«Հայելային տրամաբանություն»
09.07.2026 | 13:25

Արձանագրենք. բոլոր այն դեպքերում, երբ Հայաստանը պետք է որևէ բան զիջի, որևէ բանից հրաժարվի, Նիկոլը խոսում է «հայելային տրամաբանության» մասին: Սակայն, երբ Ադրբեջանում ամենաբարձր մակարդակով խոսում են «Արևմտյան Ադրբեջանի» ադրբեջանցիների վերադարձի և նմանատիպ բաների մասին, Նիկոլի ուղեղում հայելային տրամաբանությունն իսկույն վերանում է:

Յուրաքանչյուր, նույնիսկ լուցկու տուփի չափ ուղեղ ունեցող, մարդու համար էլ պետք է պարզ լինի, որ իրականում ոչ մի «հայելային տրամաբանություն» էլ գոյություն չունի: Փոխարենը գոյություն ունեն Ադրբեջանի անվերջանալի պահանջներ, և գոյություն ունի այդ պահանջներն իրականացնող ու «հայելային տրամաբանություն» կեղծ թեզով հայ ժողովրդին խաբող արարած:

Գոյություն ունի մեկ ճիշտ հայելի, որի առաջ եթե Նիկոլը կանգնի, արտացոլվելու է Ալիևը:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 1864

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.