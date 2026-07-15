Արձանագրենք. բոլոր այն դեպքերում, երբ Հայաստանը պետք է որևէ բան զիջի, որևէ բանից հրաժարվի, Նիկոլը խոսում է «հայելային տրամաբանության» մասին: Սակայն, երբ Ադրբեջանում ամենաբարձր մակարդակով խոսում են «Արևմտյան Ադրբեջանի» ադրբեջանցիների վերադարձի և նմանատիպ բաների մասին, Նիկոլի ուղեղում հայելային տրամաբանությունն իսկույն վերանում է:
Յուրաքանչյուր, նույնիսկ լուցկու տուփի չափ ուղեղ ունեցող, մարդու համար էլ պետք է պարզ լինի, որ իրականում ոչ մի «հայելային տրամաբանություն» էլ գոյություն չունի: Փոխարենը գոյություն ունեն Ադրբեջանի անվերջանալի պահանջներ, և գոյություն ունի այդ պահանջներն իրականացնող ու «հայելային տրամաբանություն» կեղծ թեզով հայ ժողովրդին խաբող արարած:
Գոյություն ունի մեկ ճիշտ հայելի, որի առաջ եթե Նիկոլը կանգնի, արտացոլվելու է Ալիևը:
Արամ Աբաջյան