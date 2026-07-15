Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Նրա համար կարևոր է, որ պաշտոն ու ազդեցության լծակներ ունեցող մարդ իշխանության մեջ չլինի

Նրա համար կարևոր է, որ պաշտոն ու ազդեցության լծակներ ունեցող մարդ իշխանության մեջ չլինի

Նրա համար կարևոր է, որ պաշտոն ու ազդեցության լծակներ ունեցող մարդ իշխանության մեջ չլինի
09.07.2026 | 14:20

Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ներքաղաքական գործողությունների արմատները պետք է փնտրել 1998 թվականի մեջ։

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստիպված եղավ հեռանալ երկրի ղեկավարի պաշտոնից, քանի որ նրան դա ստիպեցին մեծ ազդեցություն ունեցող այլ պաշտոնյաներ, ինչպես՝ Վազգեն Սարգսյանը։

Այդ փաստը լավ է սերտել Նիկոլ Փաշինյանը և իր կառավարման ամբողջ ընթացքում բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով կանխում է ուրիշ պաշտոնյաների ազդեցության աճը։

Հենց դրա համար Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության մեջ չեք տեսնի ազդեցիկ որևէ մեկին։ Հենց դրա համար են նրա պաշտոնյաները սնվում քծնանքով ու Փաշինյանի նկատմամբ անձի պաշտամունքով։ Ու եթե նկատվում է սեփական ճանապարհ հարթող մեկը, միանգամից, հենց բնում ոչնչացվում է այդ ճանապարհը։

Օրինակներից մեկն էլ Ալեն Սիմոնյանն է։ Փորձում էր ինքնուրույն լինել, կապեր ստեղծել։ Զոհաբերեցին, հեռացրին, հնարավոր է՝ նաև պատժեն։

Բազմաթիվ այդպիսի նախկին պաշտոնյաներ կան, որոնք որոշ ժամանակ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ հավատարիմ չինովնիկներ էին, հետո, հենց փորձեցին մի քիչ ինքնուրույն լինել, միանգամից միացավ Փաշինյանի կարմիր կոճակը՝ վտանգավոր է։ Եվ արագ կերպով այդ պաշտոնյաները հեռացվեցին։

Այդ մերժվածներից շատերը, որոնք մի քանի տարի կամ նույնիսկ մի քանի ամիս առաջ իրենք էին մերժում հայրենիք ու Արցախ, Նիկոլի աչքը մտնելու հանար, հիմա կոշտ ընդդիմադիրներ են, որովհետև բոլոր սրիկաների վերջին հանգրվանը հայրենասիրությունն է։

Բայց դա Փաշինյանի համար վտանգավոր չէ։ Նրա համար կարևոր է, որ պաշտոն ու ազդեցության լծակներ ունեցող մարդ իշխանության մեջ չլինի։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 1859

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.