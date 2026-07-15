Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Երկու օր է տասնյակ մարդիկ, տանջանքով, կյանքերը վտանգելով աշխատում են, հանուն ավելի լավ Հայաստանի՞

Երկու օր է տասնյակ մարդիկ, տանջանքով, կյանքերը վտանգելով աշխատում են, հանուն ավելի լավ Հայաստանի՞

Երկու օր է տասնյակ մարդիկ, տանջանքով, կյանքերը վտանգելով աշխատում են, հանուն ավելի լավ Հայաստանի՞
09.07.2026 | 17:52

Տեսնես այս որոշումը կայացնողները պատկերացնու՞մ են, թե իրականում ինչ մեծ պրոֆեսիոնալիզմ և ապահովվածություն է պահանջում այն կյանքի կոչելը։

Եվ այս ամենից ոչ ոք շահած դուրս չի գալու։ Սա հետևյալի մասին է.

*անպաշտպան կենդանիներին խնամակալներից և կյանքի սովորական պայմաններից զրկելու,

*խիստ ռիսկային միջամտության արդյունքում կենդանու անկման,

*դեպքի վայրում մարդկանց կյանքերը վտանգելու,

*հատուկ վարժանքներ անցած մասնագետների բացակայության,

*տեխնիկական թերի ապահովման,

*մասնավորից հարկատուի վրա ծախսերի փոխանցման, *կենդանաբանական այգու հոգսի ավելացման,

*ռեսուրս պահանջող «իրեղեն ապացույցների» խնամքի ապահովման և այլն։

Պետական ինստիտուտների եվրոպականացումն այսպե՞ս եք պատկերացնում։

Երկու օր է տասնյակ մարդիկ, տանջանքով, կյանքերը վտանգելով աշխատում են, հանուն ավելի լավ Հայաստանի՞… Պետական ինստիտուտների եվրոպականացումն այսպե՞ս եք պատկերացնում։

Այսքան ռեսուրս կիրառելու փոխարեն՝ հանուն անպաշտպան կենդանիների, կարելի էր «իրեղեն ապացույցը» նույն վայրում թողել, պատասխանատու նշանակել և պատշաճ կազմակերպել ամենը։

Ի դեպ, այսօր արդեն տեսանք, ինչպես տեղում մնացած կենդանիներին իրենց խնամողները կերակրում էին։

Առյուծը կենդանի կմնար, աշխատակիցն ավնաս, հանրությունն էլ այսքան սթրեսի չէր ենթարկվի, պետական ռեսուրսն էլ կխնայվեր։

Քրիստինա ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2015

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.