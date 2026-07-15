Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Մերձավոր Արևելքում ուզում են տեսնել «ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն» վիճակ

Մերձավոր Արևելքում ուզում են տեսնել «ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն» վիճակ

Մերձավոր Արևելքում ուզում են տեսնել «ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն» վիճակ
10.07.2026 | 10:28

ԱՄՆ-ի կողմից ռազմական գործողությունների ընդլայնումը և Իրանի առաջ էքզիստենցիալ վտանգի գոյացումը հակված եմ կարծելու, որ Իրանում առաջ կբերի սեփական «Samson option»-ի ստեղծմանը, որը, ըստ էության, անխուսափելի կդարձնի միջուկային զենքի ստեղծումը, որպես էքզիստենցիալ սպառնալիքը հավասարակշռելու միակ միջոց։

Կարծում եմ, որ այս սցենարը քիչ հավանական են համարում ԱՄՆ-ում և Իսրայելում կամ առնվազն Իրանից հնչող հայտարարությունները համարում են «բլեֆ»:

Միաժամանակ հակված եմ կարծելու, որ թեպետ ԱՄՆ հիմնարար շահերից չի բխում Իրանի դեմ երկարատև պատերազմը, սակայն ԱՄՆ-ի ներսում և ԱՄՆ-ից դուրս կան այնպիսի կողմեր, որոնք շահագրգռված են Մերձավոր Արևելքում առնվազն տեսնել «ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն» վիճակ։ Ու առայժմ, կարծես թե, այս կողմերը դոմինանտ են։

Արա Լ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1578

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.