Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Միջազգային դավադրության դիմակազերծումը. մեր ազգային անվտանգության հրամայականը

Միջազգային դավադրության դիմակազերծումը. մեր ազգային անվտանգության հրամայականը

Միջազգային դավադրության դիմակազերծումը. մեր ազգային անվտանգության հրամայականը
10.07.2026 | 10:49

ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի մասնակցությամբ ձայնագրության հրապարակումը սովորական դիվանագիտական սկանդալ չէ: Սա գլոբալ դիվանագիտության դիմակազերծումն է, աշխարհաքաղաքական բացահայտ դավադրության ապացույցը և ուղիղ սպառնալիք Հայաստանի ազգային անվտանգությանը:

Երբ միջազգային առանցքային կառույցի ղեկավարը փակ խոսակցությունում պատրաստակամություն է հայտնում միջամտել Հայ Առաքելական Եկեղեցու ներքին գործերին և աջակցել Գահակալի հեռացմանը, նա գործում է ոչ թե հանուն ժողովրդավարության, այլ հանուն Հայաստանը պետականության հենասյուներից զրկելու:

Ի՞նչ է սա նշանակում ռազմավարական տեսանկյունից.

*Հարված երկրի ողնաշարին. արտաքին ուժերը հստակ գիտեն՝ Հայաստանն ու Սփյուռքը վերջնականապես կլանելու և կազմաքանդելու համար նախ պետք է գլխատել մեր ազգային ինքնության վերջին անառիկ ամրոցը:

*Արցախի հարցի վերջնական փակում. Հայ Եկեղեցին Արցախի պատմամշակութային իրավունքների միակ միջազգային իրավատերն է: Եկեղեցու թուլացումը ձեռնտու է բացառապես Թուրքիային և Ադրբեջանին՝ տարածաշրջանից մեր հետքը վերացնելու համար:

*Աշխարհաքաղաքական տգիտություն, ցինիզմ և խամաճիկային համակարգ. օտարներին պետք չէ ուժեղ պետություն և ինքնիշխան եկեղեցի: Նրանց պետք է կառավարելի տարածք, հնազանդ հոգևոր դաս և ծնկած պետություն:

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին և Վեհափառ Հայրապետի Գահը կրոնական սովորական ինստիտուտներ չեն, դրանք մեր պետության ինքնիշխանության և գոյության աշխարհաքաղաքական վերջին վահանն են: Եկեղեցու և Վեհափառ Հայրապետի դեմ ցանկացած ոտնձգություն՝ լինի ներսից, թե դրսից, ուղիղ հարված է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանն ու անվտանգությանը:

Իշխանությունները ժամանակավոր են, աշխարհաքաղաքական կոնյունկտուրան՝ փոփոխական, բայց Հայոց Պետականությունն ու Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը հավերժ են:

Մենք տեր ենք մեր Սրբություններին և մեր Երկրին:

Օտարի ծրագիրը չի՛ անցնելու:

ՍԹԱՓՎԵ՛Ք, ազգային դիմադրության և միասնության ժամանակն է

Գևորգ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1896

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.