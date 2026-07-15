Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » «Անվճար դասընթացներ»

«Անվճար դասընթացներ»

«Անվճար դասընթացներ»
10.07.2026 | 11:26

Քանի որ մարտնչող տգիտությունը հայերիս մոտ հասել է գագաթնակետին, որոշեցի բացառության կարգով մի քանի անվճար դասընթացներ կազմակերպել։

1. Նիդեռլանդները 2018 թվականից չի հանդիսանում գազի և նավթի արտահանող, որովհետև սեյսմիկ անվտանգության պատճառով փակեց իր խոշոր հանքերից մեկը։

2. Հայաստանի բանջարաբոստանային մշակման և բուժման չափանիշները չեն համապատասխանում Եվրոպականին։

3, Ձեռնարկությունների պետականացումը հակասում է դեմոկրատիայի բաստիոնների հիմնարար սկզբունքին, մասնավոր սեփականությունն անձեռնամխելի է։ Հակասում է նաեւ ԼՏՊ-ի կոնցեպցիային` պետությունը վատ բիզնեսմեն է։

4. Գագիկ Ծառուկյանը եղել է 1996թ. բազկամարտի աշխարհի չեմպիոն, իսկ 1998-ին՝ Եվրոպայի։

5. Քանի որ Հայաստանում մնացել են շատ քիչ իրական տղամարդիկ և քիչ Սիրո արժանի կանայք, մեր աճեցրած ծաղիկների մեծամասնությունը կթառամի, որովհետև ակտուալ է դարձել Բղդոյի երգի հարցը` ու՞մ նվիրեմ ծաղիկներս։

Առողջ եղեք։

Հովիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2161

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.