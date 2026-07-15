Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Անարդարությանը, վայրագությանը պիտի արձագանքի հասարակության ցանկացած անդամ

Անարդարությանը, վայրագությանը պիտի արձագանքի հասարակության ցանկացած անդամ

Անարդարությանը, վայրագությանը պիտի արձագանքի հասարակության ցանկացած անդամ
10.07.2026 | 12:13


Առաջին հայացքից բնական է թվում այն, որ բռնաճնշումների ենթարկվող անձի պարագայում արձագանք է ակնկալվում նրա ընկերներից, մտերիմներից, նրանով մարդ դարձածներից, նրանից օժանդակություն ստացածներից:

Բայց, մյուս կողմից, սա հասարակության ախտահարվածության, ցածր մակարդակի ցուցիչ է, ընդհանուր գաղափարներ, սկզբունքներ ու նպատակներ չունենալու, միասին նույն տարածքում նույն ժամանակահատվածում պարզապես ապրելու ու յոլա գնալու վկայություն է։

Անարդարությանը, վայրագությանը պիտի արձագանքի հասարակության ցանկացած անդամ, անկախ նրանից, թե ում դեմ է այդ ամենն իրականացվում։ Քանի դեռ հասարակությունը ձևավորման այս փուլում է, մեր ձևավորած պետությունը լինելու է այն, ինչ կա, շարունակելու է մնալ որևէ մեկ անձի սպասարկման մեխանիզմ ու չի աճելու մարդ պառկեցնող, նկարող, տարածողի մակարդակից։

Երվանդ Վարոսյան

Դիտվել է՝ 2922

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.