«Սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկը»
10.07.2026 | 16:12
Մտնում ես իբր անկախ լրատվական կայք, աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ծանոթանալու, և, որպես «գլխավոր իրադարձություն», նորից աչքիդ առաջ ցցվում է «սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկը»:
Փաստորեն, իզուր էինք հույսեր տածում, թե մի քսան օրով համացանցը կմաքրվի սրա թունավոր ներկայությունից:
Ասա՝ արձակուրդ ես գնացել, լռվի տեղդ, է՛լի, ի՞նչ ես սֆաթիցդ զզված մարդկանց աչքն ու ականջը նորից մազոլ անում: Լավ, մեր նյարդային համակարգին մի կարճ արձակուրդ է՞լ չի հասնում, թե՞ դատապարտված ենք տարին տասներկու ամիս սրա արտանետած թունավոր օդը շնչելու:
Բա էն անկախ կոչվող լրատվականնե՞րը: Սրանց որ հե՛չ հասկանալ չի լինում: Հիմա էլ հո քարոզարշավ չի՞, որ, իրար հերթ չտալով, գլխարկավորի ամեն բլթոց իրար ձեռքից խլեք: Ինքն իր էջում ինչ… կուկուռուզ ուզում է՝ թող ուտի, պողոսներն էլ նայելով կշտանան, դու՞ք ինչու եք հանրայնացնում «մատը զարկերակի վրա պահելու» դրա օրակարգը:
Չեք հասկանու՞մ, որ միակ նպատակը մշտապես ուշադրության կենտրոնում լինելն է, ընդ որում, վաղ առավոտից մինչև ուշ գիշեր, շուտով՝ նաև երազում: Լավ էլ հասկանում եք ու հենց հասկանալով էլ հանրայնացնում եք սրա բլթոց-տեսարանները:
Հիմա ձեր արածին նայե՞նք, թե՞ ասուլիսների ժամանակ ձեր լրագրողների հնչեցրած «մահացու» հարցերին: Էդ նույն լրագրողներին որ ասես՝ նստիր ձևակերպածդ հարցը հոդվածի տեսքով շարադրիր ու դիր քո էջում, ուղեղը «կկախի» կամ էնքան տառասխալ կանի, որ կամաչես կարդալ:
Էս չե՞ք, «անկախ» կամ «ընդդիմադիր» լրատվամիջոցներ՝ չնչին բացառություններով:
Մի «ընդդիմադիր» թերթ էլ ժամանակին «հայկական» կոչվող «ժամանակն» էր, գրում էր հայերեն, մտածում՝ թուրքերեն: Հիմա էլ ձևեր չի թափում՝ թուրքերեն մտածում, թուրքերեն գործում է:
Գուցե դու՞ք էլ դադարեք ձևեր թափելուց, «անկախ» կոչվող լրատվական կայքեր: Էդպես ավելի ազնիվ կլինի, ընթերցողին էլ երկարականջի տեղ չեք դնի: Թե չէ՝ ի՞նչ է ստացվում. մտնում ենք աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ծանոթանալու, արանքում «սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկ» եք դեմ տալիս: Հետո էլ զարմանում ենք, թե էս սոցցանցային մթնոլորտն ինչու՞ է էսքան թույնով ներծծված:
Լիլի Մարտոյան
Հեղինակի նյութեր
- Մեր ներսի կենդանիները
- «Տերը», «ծառան» և ժողովուրդը
- Մեկ անձի թելադրանքով ուղղորդվող իրավաբանական «կանտորա»
- Շնից մազ պոկելն էլ քյար է, ջհանդամ, թե հաչոցի տակ չես մնա
- Եվրոպայում կենացն ընդունված չէ, Մոսկվան էլ կենացներին վաղուց չի հավատում
- Եվրոպացի առաքյալներ, հայանման հուդաներ ու 30 միլիոն «արծաթ»
- «Անթվանք» թոթովանք, որ չի բխում Հայաստանի շահերից
- Հայկական դիվանագիտությունն ու պաշտոնական Երևանի «խորհրդավոր» լռությունը
- Կրկնակի բլեֆ
- Հրեական «ջոկեր»՝ իսրայելաթուրքական «պոկերում»
- Ձգեք գոտիներդ, մինչև ֆոն դեր Լայենը գա, ցամաքած առուն էլ ջուր բերի՝ եվրոյի տեսքով
- Վիշապաքաղ Վահագնը ու «Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը»
- Էս շոգ-կրակին ո՞վ հավես ունի փողոց-մողոց դուրս գա, բողոք-մողոք անի
- Թույլ նյարդեր ունեցողները լքեն ստադիոնը
- Պատգամավոր դարձած պայմանական Պողոսն ու երդման նոր տեքստը
- Էդ խելքով ե՞ք դուրս եկել էս քաղաքական վամպիրների դեմ
- Հինգ տարի առաջ, հինգ տարի հետո
- «Ո՞րն է հոգեպես ավելի ազնիվ»
- Ոչ միայն կնկա խելք, այլև կնոջ հոգեկերտվածք ունեցող ազգ ենք
- Պանիկափաշինովսկին՝ մեր ժամանակի «հերոս»
Մեկնաբանություններ