Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » «Սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկը»

«Սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկը»

«Սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկը»
10.07.2026 | 16:12


Մտնում ես իբր անկախ լրատվական կայք, աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ծանոթանալու, և, որպես «գլխավոր իրադարձություն», նորից աչքիդ առաջ ցցվում է «սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկը»:
Փաստորեն, իզուր էինք հույսեր տածում, թե մի քսան օրով համացանցը կմաքրվի սրա թունավոր ներկայությունից:
Ասա՝ արձակուրդ ես գնացել, լռվի տեղդ, է՛լի, ի՞նչ ես սֆաթիցդ զզված մարդկանց աչքն ու ականջը նորից մազոլ անում: Լավ, մեր նյարդային համակարգին մի կարճ արձակուրդ է՞լ չի հասնում, թե՞ դատապարտված ենք տարին տասներկու ամիս սրա արտանետած թունավոր օդը շնչելու:
Բա էն անկախ կոչվող լրատվականնե՞րը: Սրանց որ հե՛չ հասկանալ չի լինում: Հիմա էլ հո քարոզարշավ չի՞, որ, իրար հերթ չտալով, գլխարկավորի ամեն բլթոց իրար ձեռքից խլեք: Ինքն իր էջում ինչ… կուկուռուզ ուզում է՝ թող ուտի, պողոսներն էլ նայելով կշտանան, դու՞ք ինչու եք հանրայնացնում «մատը զարկերակի վրա պահելու» դրա օրակարգը:
Չեք հասկանու՞մ, որ միակ նպատակը մշտապես ուշադրության կենտրոնում լինելն է, ընդ որում, վաղ առավոտից մինչև ուշ գիշեր, շուտով՝ նաև երազում: Լավ էլ հասկանում եք ու հենց հասկանալով էլ հանրայնացնում եք սրա բլթոց-տեսարանները:
Հիմա ձեր արածին նայե՞նք, թե՞ ասուլիսների ժամանակ ձեր լրագրողների հնչեցրած «մահացու» հարցերին: Էդ նույն լրագրողներին որ ասես՝ նստիր ձևակերպածդ հարցը հոդվածի տեսքով շարադրիր ու դիր քո էջում, ուղեղը «կկախի» կամ էնքան տառասխալ կանի, որ կամաչես կարդալ:
Էս չե՞ք, «անկախ» կամ «ընդդիմադիր» լրատվամիջոցներ՝ չնչին բացառություններով:
Մի «ընդդիմադիր» թերթ էլ ժամանակին «հայկական» կոչվող «ժամանակն» էր, գրում էր հայերեն, մտածում՝ թուրքերեն: Հիմա էլ ձևեր չի թափում՝ թուրքերեն մտածում, թուրքերեն գործում է:
Գուցե դու՞ք էլ դադարեք ձևեր թափելուց, «անկախ» կոչվող լրատվական կայքեր: Էդպես ավելի ազնիվ կլինի, ընթերցողին էլ երկարականջի տեղ չեք դնի: Թե չէ՝ ի՞նչ է ստացվում. մտնում ենք աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ծանոթանալու, արանքում «սպիտակգլխարկավոր թունավոր սունկ» եք դեմ տալիս: Հետո էլ զարմանում ենք, թե էս սոցցանցային մթնոլորտն ինչու՞ է էսքան թույնով ներծծված:

Լիլի Մարտոյան
Դիտվել է՝ 9366

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.