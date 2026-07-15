Պահապան հրեշտակներ
11.07.2026 | 00:00
Հուլիսի 11
Դուք Իմն եք:
Եթե Ես մի անգամ դրել եմ ձեզ վրա Իմ կնիքը ու դրոշմը` Իմ սեփականը դարձնելով, ապա երկնային զորքերի բազմությունն անհրաժեշտության դեպքում կգա ծառայություն մատուցելու և պաշտպանելու ձեզ:
Մի մոռացեք, որ դուք թագավորի զավակներ եք:
Սովորություն դարձրեք պատկերացնել Իմ հրեշտակներին, որոնք իբրև անտեսանելի թիկնապահներ պատրաստ են ըստ հարկի պաշտպանել ու օգնել ձեզ:
Նրանք կամենում և կարողանում են անել ամեն ինչ` ձեր բարօրության համար:
Այս զգացումն ունեցեք ձեզ հետ ողջ օրվա ընթացքում: Երբ այս պատկերացումն ունենաք, ամեն ինչ դեպի լավը կգնա:
Մեկնաբանություններ