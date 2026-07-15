Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ամոթ է, ցավալի է, աններելի է

Ամոթ է, ցավալի է, աններելի է

Ամոթ է, ցավալի է, աններելի է
11.07.2026 | 11:21

Արեգնազ Մանուկյանին ճանաչում եմ մանկությունից։ Մենք մեծացել ենք նույն շենքում՝ Նոր Նորքի հայտնի ԵՊՀ դասախոսների շենքում, որտեղ դեռևս 1970 թվականին բնակարաններ էին ստացել իմ հայրը՝ ԵՊՀ դասախոս, և Արեգնազի հայրը՝ նույն համալսարանի դասախոս։

Մենք նույն մտավորական միջավայրում մեծացած երեխաներ ենք, նույն արժեքներով ու նույն դաստիարակությամբ։

Արեգնազի ծնողներն արժանապատիվ, կրթված մարդիկ էին, ովքեր իրենց երեխաներին դաստիարակել են հայրենիք սիրելու և պատասխանատվության ոգով։

Արեգը դեռ մանկուց առանձնանում էր իր համառությամբ և սկզբունքայնությամբ։ Այդպես է մնացել մինչև այսօր՝ արդեն որպես լրագրող, մայր և հանրային-քաղաքական գործիչ։

Երեկվանից տեղս չեմ գտնում։ Չեմ կարողանում համակերպվել այն մտքի հետ, որ Արեգնազին մեղադրում են այսպիսի ծանր հոդվածով, ամիսներ շարունակ հետապնդում են, հետո էլ կալանավորում։

Արեգը հրաշալի ընտանիք ունի, հոգատար ամուսին, երկու կիրթ ու դաստիարակված երեխա, որոնցից աղջիկը դեռ անչափահաս է։

Պատկերացնու՞մ եք՝ ինչ ծանր հարված է սա այդ ընտանիքի համար։

Չեմ կարողանում հասկանալ էլի՝ մարդ ինչ աստիճանի պետք է կորցրած լինի մարդկային դեմքը, որ այսպիսի վերաբերմունք դրսևորի, մի՞թե իսկապես որևէ այլ իրավական միջոց չկար, մի՞թե կալանավորումն էր միակ «լուծումը»։

Այսօր արդեն կալանքը վերածվել է ոչ թե բացառիկ իրավական միջոցի, այլ ճնշման և հաշվեհարդարի գործիքի։

Ամոթ է, ցավալի է, աններելի է։

Իսկ դուք ի՞նչ աստիճանի պետք է կորցրած լինեք մարդկայինը, որ կարողանաք այս ամենն անել ու հետո հանգիստ քնել։

Հռիփսիմե ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1409

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.