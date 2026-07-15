Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Սպառնալիքներով չեն կոտրի հաղթողների կամքը

Սպառնալիքներով չեն կոտրի հաղթողների կամքը

Սպառնալիքներով չեն կոտրի հաղթողների կամքը
11.07.2026 | 11:40

Այս օրերին իշխանության ռեպրեսիվ քաղաքականության թիրախում են հայտնվել ոչ միայն քաղաքական գործիչները, այլև հայկական մարզաշխարհը, մարզական ֆեդերացիաներն ու ամբողջ սպորտային համայնքը։

ԿԳՄՍ նախարարի խորհրդական Արամ Անդրիկյանը (одр), նախարարության համապատասխան վարչության պետ Եղոյանը, ինչպես նաև ՊՆ ԲԿՄԱ-ի հրամանատարությունը, ըստ առկա բազմաթիվ արժանահավատ տեղեկությունների, աննախադեպ ճնշումներ են գործադրում մարզական ֆեդերացիաների ղեկավարների և ներկայացուցիչների նկատմամբ՝ փորձելով նրանց զրկել սեփական դիրքորոշումն ազատ արտահայտելու և Գագիկ Ծառուկյանին հրապարակավ աջակցելու իրավունքից։

Մարզաշխարհի սիրելի՛ ընկերներ,

Մենք միասին երկար ու պատվավոր ճանապարհ ենք անցել։ Միասին աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցահարթակներում, այդ թվում՝ Բաքվում, բարձր ենք պահել Հայաստանի պատիվը, հպարտությամբ բարձրացրել ենք մեր նվիրական Եռագույնը, լսել ենք մեր պետական օրհներգը և հազարավոր հայերի պարգևել հաղթանակի ու ազգային հպարտության անմոռանալի պահեր։

Այդ հաղթանակները պատահական չեն եղել։ Դրանք կերտվել են առաջին հերթին Գագիկ Ծառուկյանի հետևողական աջակցության, նրա հայրենանվեր նախաձեռնությունների և հայկական սպորտի նկատմամբ անսահման նվիրվածության շնորհիվ։ Նրա հավատը մարզիկների ուժի նկատմամբ հազարավոր երիտասարդների համար դարձել է հաջողության ճանապարհ։

Այսօր, երբ Գագիկ Ծառուկյանն ապօրինի կալանքի մեջ է, առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է պահպանել մեր միասնականությունը։ Մի՛ տրվեք ժամանակավոր պաշտոնյաների շանտաժին, սպառնալիքներին և ճնշումներին։ Մի՛ թույլ տվեք, որ վախը հաղթի արժանապատվությանը։

Հիշե՛ք՝ պաշտոններն անցողիկ են, իսկ պատիվը, հավատարմությունն ու սկզբունքայնությունը մնում են։ Նրանք, ովքեր այսօր ճնշում են գործադրում, վաղը պատասխան են տալու իրենց արարքների համար, իսկ մենք շարունակելու ենք մնալ նույն միասնական, ուժեղ և հաղթող ընտանիքը։

Համոզված եմ՝ այս դժվար օրերն անցնելու են։ Մենք կրկին միասին ենք լինելու, կրկին միասին ենք կերտելու մեծ հաղթանակներ, և Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդությամբ միջազգային մրցահարթակներում ավելի բարձր ենք ծածանելու մեր սուրբ Եռագույնը՝ ի փառս Հայաստանի Հանրապետության և մեր ժողովրդի։

Սպառնալիքներով չեն կոտրի հաղթողների կամքը։

Հրաչյա ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1483

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.