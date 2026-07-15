Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Էս խելքով 21-րդ դարում ո՞ւր եք գնում

Էս խելքով 21-րդ դարում ո՞ւր եք գնում

Էս խելքով 21-րդ դարում ո՞ւր եք գնում
11.07.2026 | 14:04


Հայաստանի ամենամեծ խնդիրներից մեկն այն է, որ կառավարման ոլորտում ոչ մեկն իր տեղում չէ: Իշխող թիմի «պոլի փետերը» պետբյուջեից մեծ ռոճիկներ ու միլիոնավոր դրամների պարգևավճարներ են ստանում, իրենց վստահված գործերը ձախողում։ Կրթության ոլորտը ղեկավարում է ոչ մանկավարժ նախարար, առողջապահության ոլորտը ղեկավարում է ոչ բժիշկ, պաշտպանության ոլորտը՝ զինվորական կրթություն չունցող նախարար, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը այդ բնագավառի հետ կապ չունի, թուրքագետ է, շրջակա միջավայրի նախարարը կրթությամբ բնապահպանության հետ կապ չունի և այսպես շարունակ։

Հայաստանի առաջ ծառացած մեծ մարտահրավերներին հակադարձ համեմատական են իշխող թիմի մասնագիտական ու աշխատանքային ցածր պատրաստվածությունը, աշխատանքային փորձի պակասը, կոռումպացվածությունը և այլն։

Արհեստական բանակության մեր դարում իշխանության քարոզչությունից թմրած ուղեղներով Հայաստանի ժողովուրդջանը հրճվում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեծանիվ է քշում, թմբուկ զարկում։ Էս խելքով 21-րդ դարում ո՞ւր եք գնում:

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 1720

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.