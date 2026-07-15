Հայաստանի ամենամեծ խնդիրներից մեկն այն է, որ կառավարման ոլորտում ոչ մեկն իր տեղում չէ: Իշխող թիմի «պոլի փետերը» պետբյուջեից մեծ ռոճիկներ ու միլիոնավոր դրամների պարգևավճարներ են ստանում, իրենց վստահված գործերը ձախողում։ Կրթության ոլորտը ղեկավարում է ոչ մանկավարժ նախարար, առողջապահության ոլորտը ղեկավարում է ոչ բժիշկ, պաշտպանության ոլորտը՝ զինվորական կրթություն չունցող նախարար, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը այդ բնագավառի հետ կապ չունի, թուրքագետ է, շրջակա միջավայրի նախարարը կրթությամբ բնապահպանության հետ կապ չունի և այսպես շարունակ։
Հայաստանի առաջ ծառացած մեծ մարտահրավերներին հակադարձ համեմատական են իշխող թիմի մասնագիտական ու աշխատանքային ցածր պատրաստվածությունը, աշխատանքային փորձի պակասը, կոռումպացվածությունը և այլն։
Արհեստական բանակության մեր դարում իշխանության քարոզչությունից թմրած ուղեղներով Հայաստանի ժողովուրդջանը հրճվում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեծանիվ է քշում, թմբուկ զարկում։ Էս խելքով 21-րդ դարում ո՞ւր եք գնում:
Ոսկան Սարգսյան