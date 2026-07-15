Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » ՔՊ-ն բացել է դժոխքի դռները

ՔՊ-ն բացել է դժոխքի դռները

ՔՊ-ն բացել է դժոխքի դռները
11.07.2026 | 15:00

Կեղծելով հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներն ու բռնազավթելով իշխանությունը՝ ՔՊ-ի ռեժիմը նոր արշավ է սկսել ընդդեմ սեփականության անձեռնմխելիության, խոսքի ազատության և առհասարակ մարդկային իրավունքների։ Նա անպայման փորձելու է ոչնչացնել դատական իշխանության վերջին կիսաանկախ օջախները։

Այս ամենը սպասելի էր. ոտնակոխ անելով իշխանություն ձևավորելու և փոխելու քաղաքացու իրավունքը` վաղ թե ուշ ՔՊ-ն խլելու էր նաև նրա հողը, տունը, խեղդելու էր նրա ձայնը, ազատությունը, որովհետև ՔՊ-ի գերնպատակը ինքնապահպանությունն է, իսկ դրան հասնելու միակ միջոցը քաղաքացիների իրավազրկումն ու հպատակեցումն է։

Այժմ տեղի է ունենում Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթած ավտորիտար համակարգի փոխակերպումը բռնապետության։ Հայաստանից դուրս և Հայաստանի շահերի դեմ գործող ուժերի քաղաքական ու ֆինանսական աջակցությունից թևավորված ՔՊ-ն այլևս չի սեթևեթում` նա գործում է լպիրշության ամենաթողության, կոռուպցիայի կանոններով։

Կրնկի վրա բաց են դժոխքի դռները, և սա չափազանցություն չէ։

Արա Սահակյան

Դիտվել է՝ 1738

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.