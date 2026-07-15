ՔՊ-ն բացել է դժոխքի դռները

Կեղծելով հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներն ու բռնազավթելով իշխանությունը՝ ՔՊ-ի ռեժիմը նոր արշավ է սկսել ընդդեմ սեփականության անձեռնմխելիության, խոսքի ազատության և առհասարակ մարդկային իրավունքների։ Նա անպայման փորձելու է ոչնչացնել դատական իշխանության վերջին կիսաանկախ օջախները։
Այս ամենը սպասելի էր. ոտնակոխ անելով իշխանություն ձևավորելու և փոխելու քաղաքացու իրավունքը` վաղ թե ուշ ՔՊ-ն խլելու էր նաև նրա հողը, տունը, խեղդելու էր նրա ձայնը, ազատությունը, որովհետև ՔՊ-ի գերնպատակը ինքնապահպանությունն է, իսկ դրան հասնելու միակ միջոցը քաղաքացիների իրավազրկումն ու հպատակեցումն է։
Այժմ տեղի է ունենում Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթած ավտորիտար համակարգի փոխակերպումը բռնապետության։ Հայաստանից դուրս և Հայաստանի շահերի դեմ գործող ուժերի քաղաքական ու ֆինանսական աջակցությունից թևավորված ՔՊ-ն այլևս չի սեթևեթում` նա գործում է լպիրշության ամենաթողության, կոռուպցիայի կանոններով։
Կրնկի վրա բաց են դժոխքի դռները, և սա չափազանցություն չէ։
Արա Սահակյան