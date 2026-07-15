Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Մինչև մարդկանց գլուխներից չհանվի «տրոյական ձին», մենք ընդամենը դիտորդ ենք լինելու

Մինչև մարդկանց գլուխներից չհանվի «տրոյական ձին», մենք ընդամենը դիտորդ ենք լինելու

Մինչև մարդկանց գլուխներից չհանվի «տրոյական ձին», մենք ընդամենը դիտորդ ենք լինելու
11.07.2026 | 15:24

Բարձրաձայն մտքեր

Հրապարակում «տրոյական ձիու» տեղադրվելուց հետո շատ ահավոր բաներ են եղել, անարդարությունների և ողբերգությունների չափաբաժինը գերազանցում է նույնիսկ ամենանշանավոր ողբերգակների հզոր երևակայությանը:

Այսօր ևս տեղի են ունենում անարդարություններ, որոնց արձագանքում ենք, բարկանում, փորձում պայքարել դրանց դեմ: Սակայն ամենաահավոր բանը տեղի է ունեցել 2020 թվականին, որից հետո «տրոյական ձին» շարունակել է մնալ հրապարակում:

Ի՞նչ չենք արել մենք այն ժամանակ, որ պետք է անենք հիմա: Գուցե «տրոյական ձին» տեղադրված է ոչ միայն հրապարակում, այլ մեր հասարակության և քաղաքական էլիտայի գլուխներու՞մ: Գուցե դա է պատճառներից մեկը, երևի թե, գլխավոր պատճառը, որ ոչինչ չի փոխվում:

Ես, իհարկե, հասկանում եմ, որ գոյություն ունեն բազմաթիվ տեխնիկական պատճառներ, սկսած ուժերի դասավորությունից, վերջացրած աշխարհաքաղաքական իրողություններով, բայց մինչև մարդկանց գլուխներից չհանվի «տրոյական ձին», մենք ընդամենը դիտորդ ենք լինելու: Լավագույն դեպքում՝ չհամակերպվող և պայքարող, բայց արդյունքի չհասնող:

Մտածեք:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 1803

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.