Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » «Օլիմպավան»-ը՝ քաղաքական հաշվեհարդարի հերթական թիրախ

«Օլիմպավան»-ը՝ քաղաքական հաշվեհարդարի հերթական թիրախ

«Օլիմպավան»-ը՝ քաղաքական հաշվեհարդարի հերթական թիրախ
11.07.2026 | 19:49

Այս օրերին իրավապահները պլոմբել են «Օլիմպավան» մարզահամալիրի դռները։

Այն, որ այս գործընթացը կրում է բացառապես քաղաքական բնույթ, առավել քան ակնհայտ է։ Եթե խոսքը վերաբերում է ենթադրյալ իրավախախտումների բացահայտմանը, ապա անհասկանալի է, թե ինչու են փակել ամբողջ մարզահամալիրը՝ վարչական մասնաշենքը կամ գրասենյակները փակելու փոխարեն՝ փաստացի զրկելով հարյուրավոր երեխաների մարզվելու հնարավորությունից։

Տպավորությունն այն է, որ նախընտրական խոստումների շրջանակում Գագիկ Ծառուկյանի տունը ծերանոց դարձնելու մտադրություն ունեցող իշխանությունները, իրենց ծերությունը բարեկեցիկ պայմաններում անցկացնելու նպատակով, որոշել են «Օլիմպավան»-ը դարձնել այդ ծերանոցին կից կառույց՝ երեխաների և հայկական սպորտի հաշվին։

Մնում է միայն, որ Ավան-Առինջից մինչև Դավթաշեն ուղևորափոխադրումներ իրականացնող Գագիկ Ծառուկյանի ավտոպարկն էլ պետականացնեն, որպեսզի ապագայում ծերացած իշխանավորները շքեղ ավտոմեքենաներով ծերանոցից ուղևորվեն «Օլիմպավան»՝ մարզվելու։

Հ.Գ. Իրավապահ մարմիններում կադրային սնանկությունն արդեն զգացվում է ամեն քայլափոխի։

ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն

11.07.2026 թ.

Դիտվել է՝ 1631

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.