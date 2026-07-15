Երևանի քաղաքապետարանի ավտոբուսների վարորդները հաբռգել են:
Հանրային տրանսպորտից օգտվելն անհնար է դարձել: Ավտոբուսների վարորդներն իրենք իրենց վերապահել են հսկիչի, վերահսկիչի, ամենահսկիչի, ոստիկանի, քաղաքապետի և գժականի դերը:
Ուրեմն, սրանք կանգառներում բացում են միայն դիմացի դուռը: Եվ թքած, թե հետևի դռան մոտ ևս վճարման համար սարք է տեղադրված: Դա էլ մի կողմ: Վարորդներից ոմանք, օրինակ` 54 երթուղու 5953 S համարանիշի վարորդը, կարծում են, որ իրենք ամենակարողն են: Վերջիններս հրաժարվում են վարել ավտոբուսը, քանզի կասկածում են, որ ուղևորներից մեկը ուղևորավարձը չի վճարել: Կասկածն առերևույթ հիմք չունի` գժականով է: Ուղևորը պնդում է, որ վճարել է ուղեվարձը: Վարորդը` հերքում է: Եվ այսպես շարունակ: Ավտոբուսը տեղից չի շարժվում: Ուղևորները նյարդայնանում են: Նրանցից ոմանք պատրաստվում են Տիգրան Ավինյանին զանգահարել: Ասում են, որ ունեն վերջինիս հեռախոսահամարը: Մի խոսքով` հետաքրքիր է Հայաստանը, նամանավանդ` ավտոբուսներում:
Կարեն Հեքիմյան