Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Հանրային տրանսպորտից օգտվելն անհնար է դարձել

Հանրային տրանսպորտից օգտվելն անհնար է դարձել

Հանրային տրանսպորտից օգտվելն անհնար է դարձել
11.07.2026 | 21:50

Երևանի քաղաքապետարանի ավտոբուսների վարորդները հաբռգել են:

Հանրային տրանսպորտից օգտվելն անհնար է դարձել: Ավտոբուսների վարորդներն իրենք իրենց վերապահել են հսկիչի, վերահսկիչի, ամենահսկիչի, ոստիկանի, քաղաքապետի և գժականի դերը:

Ուրեմն, սրանք կանգառներում բացում են միայն դիմացի դուռը: Եվ թքած, թե հետևի դռան մոտ ևս վճարման համար սարք է տեղադրված: Դա էլ մի կողմ: Վարորդներից ոմանք, օրինակ` 54 երթուղու 5953 S համարանիշի վարորդը, կարծում են, որ իրենք ամենակարողն են: Վերջիններս հրաժարվում են վարել ավտոբուսը, քանզի կասկածում են, որ ուղևորներից մեկը ուղևորավարձը չի վճարել: Կասկածն առերևույթ հիմք չունի` գժականով է: Ուղևորը պնդում է, որ վճարել է ուղեվարձը: Վարորդը` հերքում է: Եվ այսպես շարունակ: Ավտոբուսը տեղից չի շարժվում: Ուղևորները նյարդայնանում են: Նրանցից ոմանք պատրաստվում են Տիգրան Ավինյանին զանգահարել: Ասում են, որ ունեն վերջինիս հեռախոսահամարը: Մի խոսքով` հետաքրքիր է Հայաստանը, նամանավանդ` ավտոբուսներում:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 2731

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.