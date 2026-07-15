Փրկիչը
12.07.2026 | 00:02
Հուլիսի 12
Եթե իսկապես հավատաս, որ Իմ ձեռքն է ձեզ ազատել մահվան խավարից, այնժամ կհամոզվես, որ Իմ միակ նպատակը քեզ լիովին փրկելն ու դնելն է ճանապարհի վրա` որով պարտավոր ես ընթանալ:
Անգամ մարդը խեղդվողին չի ազատում, որպեսզի դնի նրան դարձյալ ավելի վտանգավոր ու խոր ջրի մեջ. այլ հանելով նրան` դնում է ապահով ցամաքի վրա՝ առողջացնելու ու կյանքին վերադարձնելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում` տուն տանելու:
Ասածից հետևություն արա, թե Ես` քո ազատարարը, ինչեր կարող եմ անել քեզ համար:
Քո ակնկալիքները իրապես ոչինչ են, Իմ տալու հնարավորության համեմատ:
Տիրոջ ձեռքը մի՞թե կարճացել է, որ չկարողանա գործել կամ չկարողանա փրկել:
Իմ վերջին աղաղակը խաչի վրա էր.
«Ամեն ինչ կատարյալ է», ավարտվեց, կատարվեց:
Այս աղաղակը նշանակում էր, որ ամբողջ մարդկությունը փրկված է:
Ես կատարում եմ Ինձ վստահած ամեն մի գործ:
Ուրեմն մի՛ վախեցիր – վստահի՛ր:
Մեկնաբանություններ