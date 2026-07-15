Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ասես՝ սև անապատով շարժվող միայնակ ուղտ լինի

Ասես՝ սև անապատով շարժվող միայնակ ուղտ լինի

Ասես՝ սև անապատով շարժվող միայնակ ուղտ լինի
11.07.2026 | 23:07

Լուսինը չի թողնում քնեմ՝ կլոր, սպիտակ, հազար մոմանոց լապտերի նման՝ սև-սև երկնքում կախված։ Վարագույրը փակեմ՝ շոգ ա, բացում եմ՝ աչքերս ծակում ա սպիտակ արևի նման։ Վերևից իր արծաթե բամբասանքը թափում ա շենքերի տանիքներին, ծառերի կատարներին, արթնացնում ա քնած գույները, խռովում ա նրանց գիշերվա քունը։

Լուսինը միշտ մենակ ա՝ մեն-մենակ։ Արևը մենակ չի, երկնագույնի մեջ մենակ չեն լինում, սևի մեջ են մենակ լինում, ասես՝ սև անապատով շարժվող միայնակ ուղտ լինի։ Տարօրինակ չի, որ հենց գիշերն են մարդիկ ամենասուրը զգում իրար կողք լինելու անհրաժեշտությունը, բայց էլի մենակ են՝ ամեն մեկն իր մտքերով, ամեն մեկն իր երազն ա տեսնում։

Գիշերային մտքերը լուսնոտ մտքերն են՝ փակ աչքերով պտտվում են շուրջդ, իսկ դու՝ աչքերդ բաց, մեկ մեկին ես հետևում, մեկ մյուսին։ Ժամացույցն անխափան հաշվում ա անքնության ժամերը, մինչև դրսում սկսում ա լուսանալ։ էլ լուսին չկա, արդեն ծիտիկներն են սկսում արթնանալ։

Աչքերս բաց դիմավորում եմ լուսաբացը։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 3143

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.