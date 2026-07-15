Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » «Հայոց մտավորական» հորջորջվածները հիմնականում Ցռան Վերգոյի ժառանգորդներն են

«Հայոց մտավորական» հորջորջվածները հիմնականում Ցռան Վերգոյի ժառանգորդներն են

«Հայոց մտավորական» հորջորջվածները հիմնականում Ցռան Վերգոյի ժառանգորդներն են
12.07.2026 | 10:54

1918-1920 թվականներին թե՛ Արևելյան, թե՛ Արևմտյան Հայաստանում ռուս զինվոր չի եղել, բայց հայոց ոչխարահոտի «քաղաքագետ» կենդանիները պնդում են, թե հայկական հողերն այդ տարիներին ռուսներն են տվել թուրքերին։

Վերոնշյալ տգետ արարածներից շատերը՝ պարզ է, որ չգիտեն, թե ի՞նչ է տեղի ունեցել իրականում։

Իսկ պատմական իրականությունից տեղեկացված անասուններն էլ հրաժարվում են արձանագրել նույնիսկ այն անժխտելի պատմական իրականությունը, որ այդ «մեր հողեր» կոչվածն անգամ հենց ռուսներն են տասնիններորդ դարում պարսիկներից վերցրել ու Ռուսական կայսրությանը միացնելով՝ հայկական տարածք անվանել։

Հայկական ուղեղազուրկ ժեխը աշխարհի ամենաողորմելի էթնոսն է՝ մրցակցությունից դուրս, իսկ «հայոց մտավորական» հորջորջվածներն էլ հիմնականում Ցռան Վերգոյի ժառանգորդներն են՝ ժեխից ավելի նողկալի։

Տիգրան ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1313

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.