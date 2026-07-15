«Հայոց մտավորական» հորջորջվածները հիմնականում Ցռան Վերգոյի ժառանգորդներն են

1918-1920 թվականներին թե՛ Արևելյան, թե՛ Արևմտյան Հայաստանում ռուս զինվոր չի եղել, բայց հայոց ոչխարահոտի «քաղաքագետ» կենդանիները պնդում են, թե հայկական հողերն այդ տարիներին ռուսներն են տվել թուրքերին։
Վերոնշյալ տգետ արարածներից շատերը՝ պարզ է, որ չգիտեն, թե ի՞նչ է տեղի ունեցել իրականում։
Իսկ պատմական իրականությունից տեղեկացված անասուններն էլ հրաժարվում են արձանագրել նույնիսկ այն անժխտելի պատմական իրականությունը, որ այդ «մեր հողեր» կոչվածն անգամ հենց ռուսներն են տասնիններորդ դարում պարսիկներից վերցրել ու Ռուսական կայսրությանը միացնելով՝ հայկական տարածք անվանել։
Հայկական ուղեղազուրկ ժեխը աշխարհի ամենաողորմելի էթնոսն է՝ մրցակցությունից դուրս, իսկ «հայոց մտավորական» հորջորջվածներն էլ հիմնականում Ցռան Վերգոյի ժառանգորդներն են՝ ժեխից ավելի նողկալի։
Տիգրան ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ