Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Մենք պատմության ընթերցո՞ղն ենք, թե՞ նրա ստեղծողը

Մենք պատմության ընթերցո՞ղն ենք, թե՞ նրա ստեղծողը

Մենք պատմության ընթերցո՞ղն ենք, թե՞ նրա ստեղծողը
12.07.2026 | 11:06

Անցյալս հիշելիս սիրտս լցվում է գինով,

մի հզոր երկիր ունեի Great Armenia անունով:

Կհիշեմ ու մեկ կխնդամ, մեկ՝ կուլամ,

Խե՞նթ եմ, ի՞նչ է։

Գարուշ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ

Հ․Գ․1

Ի՞նչ են նվիրելու զավակներս թոռներիս, թեպետ՝ նվիրում են ունեցածը:

Մի՞թե էլի ՈՂԲ ԱՐՄԵՆԻՈ կամ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԸ:

Մենք դա չկարդացինք, տեսանք: ՈՒ հիմա հարց է՝ մենք պատմության ընթերցո՞ղն ենք, թե՞ նրա ստեղծողը:

Հ․Գ․2

Ստատուսի սկզբը Ե. Չարենցի հայտնի բանաստեղծության առաջին ձևափոխված տողերն են.

Մանկությունս հիշելիս սիրտս դառնում է գինով,

Ես մի ընկեր ունեի Լիպո անունով:

Դիտվել է՝ 1382

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.