Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Նոր աշխարհակարգի ձևավորումը թևակոխում է վերջին՝ վճռական փուլ

Նոր աշխարհակարգի ձևավորումը թևակոխում է վերջին՝ վճռական փուլ

Նոր աշխարհակարգի ձևավորումը թևակոխում է վերջին՝ վճռական փուլ
12.07.2026 | 12:13

Աշխարհաքաղաքական տնտեսական վերադասավորումներին զուգահեռ ակտիվորեն պայքար է ծավալվում նաև կրոնական ճակատում, այն է՝ նոր աշխարհակարգում գլոբալիզմի առաջամարտիկի դերը ստանձնելու համար։

Այս գործընթացների պրիզմայում կարելի է դիտարկել Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող տեկտոնական շարժերը, Իսրայել-Թուրքիա հեռակա բանավեճը և պաշտոնական Վաշինգտոնի հստակ դիրքորոշումը երկրի ներսում տարատեսակ մահմեդական քարոզչության դեմ Իսրայել-Իրան պատերազմի ընթացքում։

Ամենևին էլ պատահական չէ Թուրքիայի նախագահի անհանգստությունը՝ կապված Նեթանյահուի հայտարարությունների (մուսուլման եղբայներ գաղափարախոսության վտանգավորության մասին) և ԱՄՆ նախագահի՝ Թուրքիայի վերաբերյալ դիրքորոշման հետ։

Անքորիջի հանդիպումը սառը ցնցուղ էր՝ չին-բրիտանական դաշինքի և նրանց պրոտեժեների համար. սա է պատճառը, որ մեծանում է այլընտրանք չունեցող անհրաժեշտությունը՝ Կովկասի և Մերձավոր Արևելքի միջև ևս մեկ պետության ստեղծման։

Սին է կարծիքը, թե մահմեդական աշխարհը չի փորձում օգտագործել գործիքակազմը (այդ թվում՝ որոշ արևմտյան գործընկերների հետ հարաբերությունները) գաղափարախոսական էքսպանսիայի համար, սակայն շատ կարևոր է, որ հանդիպում է հեգեմոն գերտերության հստակ և կտրուկ դիմադրությանը։

ԱՄՆ գործող նախագահն էլ իր հերթին հստակ և կտրուկ դիրքորոշում ունի գլոբալիզմի ցանկացած դրսևորման հետ կապված՝ անուղղակիորեն աջակցելով օրգանիկ ազգային տրադիցիոն ապրելակերպին ու սովորույթներին։

Այս համատեքստում մենք՝ հայերս, բավականին հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն ունենք ինչպես նախա, այնպես էլ հետքրիստոնեական ժամանակաշրջաններում։

Նոր աշխարհակարգի ձևավորումը թևակոխում է վերջին՝ վճռական փուլ, որտեղ իր ուրույն տեղը պետք է ունենա աշխարհաքաղաքական կարևոր հանգույց հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետությունը։

Լևոն Մնացականյան

Դիտվել է՝ 1429

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.