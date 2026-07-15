Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ոչ մանդատներ վերցնելն է որևէ բան տալու, ոչ չվերցնելը

Ոչ մանդատներ վերցնելն է որևէ բան տալու, ոչ չվերցնելը

Ոչ մանդատներ վերցնելն է որևէ բան տալու, ոչ չվերցնելը
12.07.2026 | 19:30

Հարցնում են՝ ի՞նչ կտա մանդատներ չվերցնելը: Մինչ պատասխանի իմ տարբերակն ասելը, պետք է ուշադրություն դարձնեմ, թե ե՞րբ են հարցնում: Այն ժամանակ, երբ բազմաթիվ մարդիկ արդարացիորեն հարցնում են, թե ի՞նչ է տալու մանդատներ վերցնելը: Պատասխանում են, որ հենց հասկանան ժամանակն է, մարդկանց մի անգամ հանելու են փողոց ու հարցը լուծեն: Թե մանդատներն այդտեղ ինչ կապ ունեն, մնում է կռահել: Երևի պետք է զուգահեռաբար իմպիչմենտի գործընթաց սկսեն: Սակայն հստակ չեն ասում, որ մանդատները վերցնում են, որ իմպիչմենտ անեն: Բավարարու՞մ է այդ պատասխանը, թե՞ ոչ, որոշեք ինքներդ: Սակայն ամենակարևոր հարցը, որ իրենց տրվում է, հետևյալն է. արդյո՞ք մանդատները վերցնելով չեն լեգիտիմացնում այս ընտրությունները, հետագայում նաև ԱԺ-ն և սրանց իշխանությունը: Պատասխանում են, որ լեգիտիմացնողը ընդդիմությունը չի, որ իրենք վերցնում են, բայց չեն լեգիտիմացնում, որ չեն ընդունում ընտրությունների արդյունքները, բայց վերցնում են մանդատները, որովհետև պետք է և այլն:

Բավարարու՞մ են այդ պատասխանները, թե՞ ոչ, որոշեք ինքներդ: Անձամբ ինձ այդ պատասխանները ոչ միայն չեն բավարարում, այլ նաև ծիծաղ են առաջացնում:

Հիմա անցնեմ իրենց տրված հարցի պատասխանի իմ տարբերակին: Կարծում եմ՝ ձեր դեպքում ոչ մանդատներ վերցնելն է որևէ բան տալու, ոչ չվերցնելը: Ահա իմ կարճ, բայց ամեն ինչ բնութագրող պատասխանը: Ժամանակը շատ արագ է թռնում, կհաջողե՞ն, կանե՞ն իշխանափոխություն, ուրեմն ես եմ սխալվում: Չե՞ն անի, ուրեմն սխալվում են իրենց հետ հույս կապողները:

Վերջում ավելացնեմ, որ իմ կանխատեսումները հեչ լավը չեն, սակայն գերադասում եմ դրանց մասին դեռ չխոսել: Լավ կլիներ, որ երեք ամիս հետո մուտանտը չլիներ իշխանության ղեկին:

Ավելին չեմ ասում և անվանական չեմ ասում, որովհետև հիմա այդ մարդկանց նկատմամբ բռնաճնշումներ են իրականացնում, հետապնդում են: Ես էլ այն մարդը չեմ, որ նեղության մեջ գտնվող մարդկանց բան ասեմ: Չնայած, բոլորս էլ արդեն ութ տարի է նեղության մեջ ենք:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 1188

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.