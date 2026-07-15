Աղոթարան
13.07.2026 | 00:03
Տե՛ր մեր Հիսուս Քրիստոս,
Այսօր Սուրբ Պայծառակերպության սքանչելազարդ տոնն է, երբ Թաբոր լեռան վրա բացահայտեցիր Քո աստվածային փառքը և անստեղծ լույսով պայծառացար ընտրյալ աշակերտներիդ առաջ, այսօր ևս լուսավորիր հավատացյալ ժողովրդին Քո շնորհների լույսով։
Տե՛ր,
Քո Պայծառակերպության լույսը թող շողա յուրաքանչյուրիս ընտանիքում և խաղաղություն պարգևի մեր հայրենիքին ու ամբողջ աշխարհին։
Քանզի Դու ես Տեր մեր անանց Լույսը, մեր հոգու խաղաղությունը, մեր փրկությունն ու հավիտենական կյանքը։
Եվ Քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ՝ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ միասին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից:
Ամեն:
Մեկնաբանություններ