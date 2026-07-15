Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Իշխանության համար վտանգավորը գաղափարական ընդդիմադիրն է

Իշխանության համար վտանգավորը գաղափարական ընդդիմադիրն է

Իշխանության համար վտանգավորը գաղափարական ընդդիմադիրն է
13.07.2026 | 10:25

Առաջին ու միակ քաղաքական բանտարկյալը Հիսուս Քրիստոսն էր:

Նա պետք է ձերբակալվեր և սպանվեր, որովհետև գաղափար ուներ:

Իշխանության համար մարդասպանը պակաս վտանգավոր է, քան նա, ով իշխանությունների գաղափարական ընդդիմադիրն է:

Մարդասպանին կարող են ներել, ազատ արձակել, վատագույն դեպքում նա կսպանի ևս մեկ, երկու... տասը մարդու, իսկ գաղափարական հակառակորդը կարող է խլել իշխանությունը:

Իսկ այդպիսիններին ոչնչացնում են։

Ընդդիմությունը երբեք չի հաղթի, որովհետև չունի գաղափար ու իշխանավորի համար կմնա միշտ որպես «թքաման»։

Ու երբեք չեն ոչնչացնի մեր ընդդիմությանը,

ինչու՞ ոչնչացնեն։

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 825

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.