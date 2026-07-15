Իշխանության համար վտանգավորը գաղափարական ընդդիմադիրն է

Առաջին ու միակ քաղաքական բանտարկյալը Հիսուս Քրիստոսն էր:
Նա պետք է ձերբակալվեր և սպանվեր, որովհետև գաղափար ուներ:
Իշխանության համար մարդասպանը պակաս վտանգավոր է, քան նա, ով իշխանությունների գաղափարական ընդդիմադիրն է:
Մարդասպանին կարող են ներել, ազատ արձակել, վատագույն դեպքում նա կսպանի ևս մեկ, երկու... տասը մարդու, իսկ գաղափարական հակառակորդը կարող է խլել իշխանությունը:
Իսկ այդպիսիններին ոչնչացնում են։
Ընդդիմությունը երբեք չի հաղթի, որովհետև չունի գաղափար ու իշխանավորի համար կմնա միշտ որպես «թքաման»։
Ու երբեք չեն ոչնչացնի մեր ընդդիմությանը,
ինչու՞ ոչնչացնեն։
Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ