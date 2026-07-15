Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Էդ ժամանակ կենդանիներին «մասնավոր տարածքներում պահելու իրավունքը» երևի դեռ վիճելի դրույթ չէր

Էդ ժամանակ կենդանիներին «մասնավոր տարածքներում պահելու իրավունքը» երևի դեռ վիճելի դրույթ չէր

Էդ ժամանակ կենդանիներին «մասնավոր տարածքներում պահելու իրավունքը» երևի դեռ վիճելի դրույթ չէր
13.07.2026 | 10:42

Մի քանի օր առաջ Երևանի քաղաքապետարանը մի խրոխտ տեքստ էր գրել Գագիկ Ծառուկյանի առյուծի՝ Կենդանաբանական այգի տեղափոխելու ժամանակ սատկելու հետ կապված (էն որ անունը դրել էին «չի արթնացել»)։

Էդ խրոխտ տեքստն ավարտվում էր ահա այսպիսի էլ ավելի խրոխտ պարբերությամբ։ Իմացա՞ք, Երևանի քաղաքապետարանը համարում ա, որ մասնավոր տարածքներում կենդանիներ պահելու իրավունքը վիճելի դրույթ ա։

Եվ ահա երեկ կարդում եմ մի հետաքննություն (հղումը՝ Հ․Գ․-ում), որից իմացա, որ 2023 թ․ Երևանի քաղաքապետարանն ու Երևանի կենդանաբանական այգին Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված 14 գորշ արջ և 12 սպիտակագլուխ անգղ, ինչպես և երեք թուրքմենական կուլան և չորս պրժևալսկու ձի են նվիրաբերել հնդիկ միլիարդատեր Մուկեշ Ամբանիի որդու՝ Անանտ Ամբանիի մասնավոր կենդանաբանական այգուն։

Էդ ժամանակ կենդանիներին « մասնավոր տարածքներում պահելու իրավունքը» երևի դեռ վիճելի դրույթ չէր։

Վահագն ՄԽՈՅԱՆ

Հ․Գ․

https://evnreport.com/.../wildlife-exports-and-an.../...

Դիտվել է՝ 854

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.