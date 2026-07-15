Մի քանի օր առաջ Երևանի քաղաքապետարանը մի խրոխտ տեքստ էր գրել Գագիկ Ծառուկյանի առյուծի՝ Կենդանաբանական այգի տեղափոխելու ժամանակ սատկելու հետ կապված (էն որ անունը դրել էին «չի արթնացել»)։
Էդ խրոխտ տեքստն ավարտվում էր ահա այսպիսի էլ ավելի խրոխտ պարբերությամբ։ Իմացա՞ք, Երևանի քաղաքապետարանը համարում ա, որ մասնավոր տարածքներում կենդանիներ պահելու իրավունքը վիճելի դրույթ ա։
Եվ ահա երեկ կարդում եմ մի հետաքննություն (հղումը՝ Հ․Գ․-ում), որից իմացա, որ 2023 թ․ Երևանի քաղաքապետարանն ու Երևանի կենդանաբանական այգին Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված 14 գորշ արջ և 12 սպիտակագլուխ անգղ, ինչպես և երեք թուրքմենական կուլան և չորս պրժևալսկու ձի են նվիրաբերել հնդիկ միլիարդատեր Մուկեշ Ամբանիի որդու՝ Անանտ Ամբանիի մասնավոր կենդանաբանական այգուն։
Էդ ժամանակ կենդանիներին « մասնավոր տարածքներում պահելու իրավունքը» երևի դեռ վիճելի դրույթ չէր։
Վահագն ՄԽՈՅԱՆ
Հ․Գ․
https://evnreport.com/.../wildlife-exports-and-an.../...