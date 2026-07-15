Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Դա «Թոխմախ գյոլ» չի, դա Վարդավառի կամ Արգիշտիի լիճն է

Դա «Թոխմախ գյոլ» չի, դա Վարդավառի կամ Արգիշտիի լիճն է

Դա «Թոխմախ գյոլ» չի, դա Վարդավառի կամ Արգիշտիի լիճն է
13.07.2026 | 10:51

Ք.Ա. 8-րդ դարում հայկական Արարատյան թագավորության Արգիշտի Առաջին արքան Էրեբունի քաղաքում հիմնեց եզակի արհեստական լիճ, որով կազմակերպում էր շրջակա տարածքների ջրով ապահովումը։

Նախ անվանել է Արգիշտիի ծով, իսկ հետագայում այն կոչվեց Վարդավառի լիճ։

Թուրքական արշավանքների ժամանակ այդ լիճը ցամաքեցվել է, թուրքերը փորձել են քանդել լճի հարակից պատմական կառույցները։ 16-րդ դարում պարսկական տիրապետության ժամանակ «Թոքմախ» մականունով պարսից Մամմադ խանը նորոգում է լճի տարածքը։

Մոռանալով լճի հինավուրց հայկական պատմությունը և դեռևս Արարատյան հայկական թագավորության (Ուրարտու) ժամանակներում կառուցված լինելը' հայերը հրաշագեղ լիճն անվանել են «Թոխմախ գյոլ»:

Հիմա Երևանում կա, գոյություն ունի գրեթե 3000 տարեկան լիճը և հարակից այգին, որտեղ հաճախ մարդիկ հանգստանում են, երիտասարդները միմյանց սիրո խոստովանություն են անում լճի ծփանքի ներքո, ավելի մեծերը զմայլվում տարածքի գեղեցկությամբ, բայց քչերը հոգեւոր ու պատմական կապ ունեն դրա հետ։

Հիշեք, դա թոխմախ գյոլ չի, դա Վարդավառի կամ Արգիշտիի լիճն է։

Հարգեք սեփական պատմությունը։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 777

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.