Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Իշխանություններն այս պատմությամբ «քարը գցեցին իրենց ոտքին»

Իշխանություններն այս պատմությամբ «քարը գցեցին իրենց ոտքին»

Իշխանություններն այս պատմությամբ «քարը գցեցին իրենց ոտքին»
13.07.2026 | 11:05

Այս ամբողջ պատմությունը, որը կազմակերպել են Գագիկ Ծառուկյան/Gagik Tsarukyan-ի դեմ , նպատակ ուներ հեղինակազրկել, կոտրել և նվաստացնել ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր այս իշխանությանը համարում են հակահայկական թրքամետ տարր և նրանց ովքեր սիրում են Հայրենիքը։

Փաշիստներին պետք էր ստանալ «Տուշոնկա Շոու-2»-ի ձևաչափով մի պատկեր՝ փորձելով մարդկանց մեջ Ծառուկյանի նկատմամբ բացասական վերաբերմունք առաջացնել՝ խաղալով մարդկային ամենաստոր բնազդների՝ նախանձի, չարության և ատելության վրա։

Սակայն ստացվեց ճիշտ հակառակը։

Հայերը մերժեցին Ծառուկյանի կալանքը որպես հերթական «շոու» ներկայացնելու փորձը։ Սրանք իրենց գործողություններով ընդամենը հասան Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ աննախադեպ համախմբման, և այսօր Ծառուկյանը Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնության կողմից ընկալվում է որպես իսկական , պատվախնդիր ու կարգին ՀԱՅ ՄԱՐԴ։

Սա փաստ է։

Իհարկե, գտնվեցին նաև թուրքական արյուն ունեցող փոքրաթիվ սրիկաներ, որոնց այս իրավիճակը ուրախացրեց, բայց նրանք այնքան աննշան փոքրամասնություն են կազմում հասարակության մեջ, որ իշխանությունն իրականում հենց ինքն իրեն հսկայական վնաս հասցրեց։

Իհարկե, Փաշինյանին այս իրավիճակի հետևանքները չեն հետաքրքրում, բայց ամենակարևորը ոչ թե իշխանությունների արձագանքն է, այլ հասարակ մարդկանց վերաբերմունքը։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր նախկինում կարող էին որևէ առանձնահատուկ վերաբերմունք չունենալ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, այսօր պատրաստ են կանգնել նրա կողքին և պաշտպանել նրան։

Այսպիսով, իշխանություններն այս պատմությամբ, ինչպես ասում են, «քարը գցեցին իրենց ոտքին»։ Եվ սա փաստ է։

Արման ԱԲՈՎՅԱՆ

Դիտվել է՝ 803

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.