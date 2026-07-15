Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Իրանն անցել է կանխարգելիչ գործողությունների

Իրանն անցել է կանխարգելիչ գործողությունների

Իրանն անցել է կանխարգելիչ գործողությունների
13.07.2026 | 12:07

Իրանի նոր մարտավարությունը ավելի համարձակ դրսևորումներով է աչքի ընկնում։ Օրինակ, հարվածներ երկու այլ երկրների, տվյալ դեպքում՝ Իրաքի և Քուվեյթի միջև անցակետերին։ Սա խոսում է այն մասին, որ Իրանն իրեն իրավունք է վերապահում ամբողջությամբ չեզոքացնելու բոլոր կետերը, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել։ Նավթային հորատման կայաններին հասցվող հարվածները ևս խոսում են այն մասին, որ այս անգամ բոլորովին նոր մարտավարություն է կիրառվում։

Քուվեյթում տեղակայված ԱՄՆ-ի ռազմաբազաները գտնվել են ԻՀՊԿ-ի թիրախում։

Վստահ եմ՝ Իրանն ունի հետախուզական տվյալներ, որ Քուվեյթից սահմանային ճանապարհով Իրաք են տեղափոխվում ցամաքային զորքեր, որպեսզի Իրանի դեմ ցամաքային գործողություններ սկսեն, դրա համար անցել է կանխարգելիչ գործողությունների՝ թիրախավորելով Քուվեյթ-Իրաք անցակետերը:

Կարեն Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 914

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.