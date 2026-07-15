Իրանն անցել է կանխարգելիչ գործողությունների

Իրանի նոր մարտավարությունը ավելի համարձակ դրսևորումներով է աչքի ընկնում։ Օրինակ, հարվածներ երկու այլ երկրների, տվյալ դեպքում՝ Իրաքի և Քուվեյթի միջև անցակետերին։ Սա խոսում է այն մասին, որ Իրանն իրեն իրավունք է վերապահում ամբողջությամբ չեզոքացնելու բոլոր կետերը, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել։ Նավթային հորատման կայաններին հասցվող հարվածները ևս խոսում են այն մասին, որ այս անգամ բոլորովին նոր մարտավարություն է կիրառվում։
Քուվեյթում տեղակայված ԱՄՆ-ի ռազմաբազաները գտնվել են ԻՀՊԿ-ի թիրախում։
Վստահ եմ՝ Իրանն ունի հետախուզական տվյալներ, որ Քուվեյթից սահմանային ճանապարհով Իրաք են տեղափոխվում ցամաքային զորքեր, որպեսզի Իրանի դեմ ցամաքային գործողություններ սկսեն, դրա համար անցել է կանխարգելիչ գործողությունների՝ թիրախավորելով Քուվեյթ-Իրաք անցակետերը:
Կարեն Հովհաննիսյան