Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » «Վարդուհի» արվեստի դպրոցի բացառիկ ներդրումը

«Վարդուհի» արվեստի դպրոցի բացառիկ ներդրումը

«Վարդուհի» արվեստի դպրոցի բացառիկ ներդրումը
13.07.2026 | 13:11

Արդեն տասնմեկերորդ տարին «Օյունջյան» բարեգործական հիմնադրամի Գյումրիի «Վարդուհի» արվեստի դպրոցը (հիմնադրամի տնօրեն՝ Գագիկ Լաճիկյան) մեծանուն ազգային բարերարի ծննդյան օրը շրջանավարտներին է հանձնում ավարտական վկայագրեր։ Ավանդույթի ուժով այն այս անգամ էլ վերածվեց տոնակատարության, որին Երևանից, Էջմիածնից, Շվեյցարիայից, Միացյալ Նահանգներից մասնակցելու էին եկել մեկ տասնյակից ավելի հյուրեր։

Միջոցառումը, որ համընկել էր Վարդավառի տոնակատարությանը, կրթօջախի գեղարվեստի, դասական պարի, երաժշտական բաժինների սաների համատեղ ուժերով վերածվեց յուրօրինակ հանդես-ստուգատեսի՝ ներկաներին պարգևելով գեղեցիկի հետ հանդիպման հրաշալի պահեր ու զգացողություններ։ Ի դեպ, սաների մեջ արդեն իսկ կան միջազգային մրցույթների հաղթողներ։

Կրթօջախի սաներին իրենց սրտի խոսքն ասելու, ինչպես նաև ավարտական վկայագրերը հանձնելու պատիվն ունեցան նաև Հայ-շվեյցարական բանկի փոխնախագահ, բարերար Գրիգոր Մովսիսյանը, Շվեյցարիայից ժամանած «Միասին» հիմնադրամի նախագահ Աստղիկ Մարանջյանը։

Առիթից օգտվելով՝ ասենք, որ կրթօջախի կայացման, պահպանման, կենսունակության ապահովման մեջ իրենց բառիկ ներդրումն ունեն Լաճիկյան եղբայրները, ուսումնական գործընթացի կազմակերպիչ Նվարդ Եղոյանը, ողջ ուսուցչական կազմն ընդհանրապես, որից յուրաքանչյուրն իր գործի կատարյալ պրոֆեսիոնալ է, ուսուցչի բարձր կոչման նվիրյալ, ինչի շնորհիվ «Վարդուհի» արվեստի դպրոցն իր բացառիկ ներդրումն ունի Գյումրիի ու առհասարակ տարածաշրջանի աճող սերնդի գեղագիտական դաստիարակության, երկրի արժանի քաղաքացի դաստիարակելու պատվաբեր գործում։

Մարտին Հուրիխանյան

Լուսանկարներ

. .
Դիտվել է՝ 2062

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.