Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ինչու՞ է Եկեղեցին աղոթում ննջեցյալների համար

Ինչու՞ է Եկեղեցին աղոթում ննջեցյալների համար

Ինչու՞ է Եկեղեցին աղոթում ննջեցյալների համար
13.07.2026 | 20:02

Այսօր Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Մեռելոցը։ Եկեղեցին աղոթում է իր ննջեցյալ զավակների համար, քանի որ Քրիստոսի Եկեղեցին մեկ մարմին է՝ բաղկացած թե՛ երկրային, թե՛ երկնային անդամներից, և սիրո ու աղոթքի հաղորդակցությունը չի ընդհատվում մահվամբ։ Եկեղեցին վկայում է, որ մահը մարդու գոյության ավարտը չէ, այլ անցումն է այս ժամանակավոր կյանքից դեպի հավիտենության սպասումը։ Այդ պատճառով էլ մահացածներին անվանում ենք «ննջեցյալներ», որովհետև նրանք ննջել են հարության հույսով և սպասում են համընդհանուր հարությանը։

Հաճախ հարց է տրվում. ինչո՞ւ ենք աղոթում ննջեցյալների համար։

Սուրբ Գրքում կարդում ենք. «Նա անձ առ անձ չորս սատեր արծաթ հավաքեց և տվեց, որ տանեն, Երուսաղեմում զոհեր մատուցեն մեղքերի համար։ Դա խիստ իմաստուն քայլ էր, որովհետև ինչ անում էր, մեռելների հարության մասին խորհելով էր անում։ Որովհետև եթե պատերազմում ընկածների հարության ակնկալություն չունենար, զուր կլիներ մեռելների համար աղոթք մատուցելը։ Նա ճիշտ էր հասկացել, որ բարեպաշտությամբ ննջածները գեղեցիկ շնորհների են արժանանում։ Նա հավատում էր, որ քաջությամբ ընկածները մեղքերի թողություն կստանան» (Բ Մակաբ․ 12։43-45)։

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, հետևելով Սուրբ Գրքին, առաքելական և հայրաբանական ավանդությանը, աղոթում է իր ննջեցյալ զավակների համար՝ նրանց հանձնելով Աստծու ողորմությանը։ Մեռելոցը ոչ թե հուսահատության, այլ հարության հույսի օր է։ Մենք հավատում ենք, որ մահը վերջը չէ, որովհետև Քրիստոս Իր Հարությամբ հաղթեց մահին և մեզ պարգևեց հարության հույսը։

Մասնակցե՛նք Սուրբ Պատարագին, աղոթենք, որ բազումողորմ Տերը ողորմություն և հանգիստ պարգևի մեր ննջեցյալներին, և նրանք խաղաղությամբ սպասեն Տիրոջ Փառավոր Երկրորդ Գալստյան օրվան։ Այդ օրը բոլորը հարություն կառնեն ըստ Նրա խոստման և կկանգնեն Ահեղ Դատավորի առջև՝ իրենց գործերի համար պատասխան տալու։

Հիշեցում. Ննջեցյալների համար ամենամեծ ընծան ոչ թե ծաղիկներն են կամ արտաքին հիշատակի նշանները, այլ Սուրբ Պատարագին մասնակցելը, նրանց անուններով աղոթելը, ողորմության գործեր կատարելը և քրիստոնեական կյանքով ապրելը՝ ի հիշատակ նրանց։

«Յիշատակ արդարոցն օրհնութեամբ եղիցի» (Առակ, 10։7)։

Սամվել դպիր Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 778

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.