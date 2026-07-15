Ճշմարիտ հաջողություն
14.07.2026 | 00:02
Հուլիսի 14
Տեր, շնորհակալ ենք Քեզ, որ պահպանեցիր մեզ:
Իսկապես ուրախ եղեք, որ կարող եք տեսնել ու հասկանալ:
Իմ Ձեռքը ներկա է օրվա ընթացքում կատարվող թե’ պաշտպանության, և թե’ պատահարների մեջ:
Իսրայելի ժողովուրդը Իմ պահպանությամբ անցավ Կարմիր ծովը:
Իմացեք, որ պաշտպանված եք նաև դուք: Վստահեք Ինձ ու անվարան առաջ քայլեք:
Դուք հաջողության շրջանի մեջ եք արդեն մտել:
Վստահ եղեք՝ շուտով կտեսնեք ապացույցը այս իրողության:
Ձեր տարակույսներից վեր թող լինի ըմբռնումը` թե Իմ ասածը չի կարող հավաստի ու ճշմարիտ չլինել:
Հավիտենական կյանքի մեջ չկա տարիք: Խղճահարություն մի ունեցեք ձեր նկատմամբ, այլ հրճվանքի ու երախտիքի զգացումն ունեցեք:
Վերջին շաբաթների ծանրությունը կնսեմանա շուտով` ազատագրման ըմբռնումի առջև:
Հիմա աներկյուղ առաջ անցեք ու հաղթահարեք:
Մեկնաբանություններ