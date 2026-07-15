Բաքվեցի դիկտատորը, ով Եվրոպայում և աշխարհում հայտնի «ադրբեջանական լվացքատան» կամ «խավիարային դիվանագիտության» հեղինակն ու հովանավորն է, խոսում է ԵԽԽՎ-ում կոռուպցիայի, Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Օկամպոյի գումար ստանալու մասին։
Սա նման է այն բանին, երբ մարմնով ու հոգով պոռնիկը խոսում է բարոյականության մասին։
Ադրբեջանում կլանային համակարգ ստեղծած ու ամբողջ կապիտալը յուրային կլանների մեջ բաժանած դիկտատորը Սամվել Կարապետյանին անվանում է օլիգարխ։
Չնայած այս մասով Ալիևը և Նիկոլը նույն նարատիվն են առաջ տանում։
Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ